Bilhetes já estão à venda.

O TEMPO – Teatro Municipal de Portimão recebe nos dias 14 e 15 de janeiro, sexta-feira e sábado, às 21h00, tributos a duas bandas de referência da musica mundial, os The Beatles e os Radiohead, através das bandas portuguesas The Peakles e The Weird Fishes, respetivamente, que se apresentarão no palco do Grande Auditório.

Os The Peakles são a única banda portuguesa de tributo aos The Beatles convidada para o International Beatleweek Fest, que se realiza todos os anos em Liverpool, sendo igualmente o primeiro grupo de tributo com o estatuto de banda residente no Casino Lisboa.

Quanto aos The Weird Fishes, tiveram a audácia de replicar as músicas dos Radiohead ao vivo, personificando um dos melhores tributos nacionais a uma das bandas mundiais mais aclamadas dos últimos anos.

Para esta organização da Associação Marginália, com apoio do município de Portimão, cada ingresso custa oito euros, ou 14 euros para os dois espetáculos, e está à venda online e também na bilheteira do TEMPO, que funciona de terça-feira a sábado entre as 13h00 e as 18h00, ou nas noites dos concertos, até ao seu início.

Os sócios da Marginália beneficiam de desconto, ficando o preço pelos seis euros por espetáculo e 10 euros pelas duas atuações, desde que os ingressos sejam adquiridos presencialmente, no TEMPO.