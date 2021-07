Teatro «Mãe a Minha Natureza Algarvia» apresenta-se em Faro e Loulé

«Mãe a Minha Natureza Algarvia» é a 13ª produção da estrutura algarvia A Fera Teatro e entra em digressão pelo Algarve no mês de julho.

Trata-se de um espetáculo multidisciplinar, de teatro, dança, música e vídeo, uma experiência sensorial, que resulta da compilação de vários textos poéticos em redor do paralelismo da relação com a figura materna e a natureza algarvia. É para maiores de 3 anos e famílias.

Depois da estreia em Vila Real de Santo António no mês de maio, A FERA Teatro apresenta a sua 13ª produção, nos dias 17 e 18 de julho, no auditório Casa da Mákina, Mákina de Cena, em Loulé.

No sábado, dia 17 de julho, terá sessões às 11h00 e 15h00 e no domingo, dia 18 às 11h00.

Na semana seguinte, o espetáculo será apresentado em Faro, dia 23 às 15h00 e dia 24 às 11h00, no auditório do IPDJ, direção regional do Algarve.

Segundo aquele coletivo «o Algarve corre nas veias de toda a equipa que realizou esta produção, onde todos os elementos possuem nas suas origens e vivências, a essência da região algarvia».

Em palco estão os atores Tânia Silva e Igor Martins, também ele responsável pela composição da música original, num espetáculo que conta com imagens de vídeo captadas um pouco por todo o Algarve, durante o período de criação.

Os bilhetes têm o custo de 5 euros para adultos e 3 euros para crianças.

A FERA Teatro, com sede em Faro, foi fundada em novembro de 2016 por vários artistas farenses. Tem como visão a cultura e o desenvolvimento do potencial humano e desenvolve projetos em diversas áreas artísticas como o teatro, a música, a dança, a multimédia e as artes plásticas.

