Teatro Experimental de Lagos prepara-se para estrear «FEMEN»

«FEMEN» é mais uma nova produção do Teatro Experimental de Lagos com estreia marcada para o dia 11 de dezembro, às 16h30, nas instalações da companhia.

Numa performance a solo, Berna Huidobro revela uma faceta intimista em busca da trans­for­ma­ção sub­ver­siva do olhar sobre a re­a­li­dade, indo de encontro a novas ge­o­me­trias cor­po­rais através do circo con­tem­po­râ­neo, da nova magia e do teatro físico.

Partindo do conceito de «moldura social» ela­bo­rado por Judith Butler em «Pro­ble­mas de Género», que reflete sobre as molduras enquanto vínculo da de­fi­ni­ção da iden­ti­dade e da se­di­men­ta­ção das normas de género – FEMEN procura ques­ti­o­nar, através das nar­ra­ti­vas do corpo, esse lugar de procura e li­ber­ta­ção dos moldes.

Aqui, o corpo são múl­ti­plos corpos, con­fron­tando-se com os seus próprios monstros. Do coletivo ao in­di­vi­dual, do velado ao nu, do social ao político, numa tra­je­tó­ria que assinala a sub­mis­são e a rebeldia de um corpo em busca do equi­lí­brio e da sua própria iden­ti­dade.

«FEMEN» é composto por duas partes com­ple­men­ta­res: uma per­for­mance física e uma ac­ti­vi­dade par­ti­ci­pa­tiva, sendo esta um convite para re­flec­tir ar­tis­ti­ca­mente e de forma co­la­bo­ra­tiva sobre a iden­ti­dade, através de uma ins­ta­la­ção criada e des­cons­truída pelos par­ti­ci­pan­tes.

O espetáculo tem entrada gratuita, mas é necessária inscrição prévia por email (bilheteira.tel@gmail.com).