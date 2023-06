O casal Firmino (Bruno Cochat) e Mila (Filipa Francisco) apresentam «Nu Meio – Bailão» no Teatro de Palha de Aljezur.

Juntos desde 1996, este casal nunca mais parou de maldizer a condição do que é ser português, sempre com muito humor. «Nu Meio – Bailão» vai decorrer no Teatro de Palha, a convite da Lavrar o Mar, sábado, dia 8 de julho, às 21h30.

«Nu Mei – Bailão» ironiza a relação de um casal tipicamente português que se refugia no fado e na maledicência. homem, Firmino, demarca um território no meio do palco de onde as duas personagens não podem sair.

A mulher, Mila, tenta obsessivamente trepar, agarrar, sufocar este «homem-montanha».

O diálogo entre as personagens é como uma novela, cheio de lugares comuns, de palavras que explicam encontros e desencontros, de risos estridentes e de cânticos de igreja transformados em opereta. Donatello Brida acompanha ao acordeão o evoluir dos acontecimentos.

No final do espetáculo há um baile, abrilhantado pelo DJ António-Pedro aka Mister António, para o qual todos estão convidados.

Os intérpretes usam, como base para os seus diálogos, acontecimentos recentes do país, da cidade e da ocasião em que «Nu Meio – Bailão» se apresenta.

Para completar estes diálogos, os criadores recolhem, no local onde se realiza o espetáculo, neste caso, em Aljezur, histórias de amor, através de entrevistas a casais de diferentes gerações.

«Filipa Francisco e Bruno Cochat têm desenvolvido diferentes vias de construção do espetáculo dentro do espetáculo explorando com humor e ironia a relação autor/ /ator/espectador. Em «Nu Meio» confrontam-nos com a situação do autor enquanto espectador de si próprio. A improvisação, a interação com o público, a separação das rotinas gestuais dos respetivos conteúdos emocionais e a desadequação dos figurinos aos movimentos que se executam, funcionam como elementos de surpresa e desconstrução do espetáculo», escreve Maria de Assis, no seu livro «Movimentos Presentes – Aspectos da Dança Independente em Portugal».

«Nu Meio» estreou em 1996, a 29 de abril, Dia Mundial da Dança, na Culturgest, em Lisboa.