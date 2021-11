Teatro das Figuras já faz parte da Rede Eunice Ageas

O Teatro das Figuras, em Faro, vai integrar a rede de circulação nacional de espetáculos do Teatro Nacional D. Maria II por três anos.

O Teatro das Figuras, em Faro, é o novo teatro municipal escolhido para integrar a Rede Eunice Ageas ao longo das próximas três temporadas de programação, até 2024, ao lado dos teatros de Bragança, Cartaxo e Portalegre.

Selecionado de entre uma dezena de candidaturas de todo o país, o Teatro das Figuras substitui o Teatro Municipal de Portimão, que fez parte desta rede de circulação de espetáculos do Teatro Nacional D. Maria II desde a temporada 2017-2018.

O Teatro das Figuras integra a Rede Eunice Ageas já a partir desta temporada 2021-2022, juntando-se ao Centro de Artes do Espectáculo de Portalegre, ao Centro Cultural do Cartaxo e ao Teatro Municipal de Bragança, os três teatros municipais que fazem parte deste projeto desde a temporada 2019-2020.

«Desde o primeiro momento que pertencer à Rede Eunice Ageas foi um propósito do Teatro das Figuras e é com enorme satisfação e sentido de responsabilidade que encaramos esta parceria com a rede e com o Teatro Nacional D. Maria II. Integrar esta rede irá possibilitar ao público não só de Faro, mas também da região, ter acesso a um conjunto de espetáculos produzidos pelo Teatro Nacional D. Maria II de enorme qualidade, técnica e artística. Esperamos que esta parceria seja o início de um caminho que pretendemos percorrer em conjunto» salienta Paulo Santos, presidente do conselho de administração do Teatro das Figuras.

Lançada em 2016, e amadrinhada pela atriz Eunice Muñoz, a Rede Eunice Ageas é uma iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II, desenvolvida em parceria com teatros municipais, com o propósito de reforçar a oferta teatral de qualidade territórios onde se deteta um potencial de desenvolvimento de públicos. Desde 2019, a rede conta com o apoio do Grupo Ageas Portugal, um dos principais grupos seguradores em Portugal, com o objetivo de alargar a oferta teatral em geografias cada vez mais abrangentes.

«É com enorme satisfação que damos as boas-vindas ao Teatro das Figuras, que agora integra a Rede Eunice Ageas, um projeto de grande importância para o Teatro Nacional D. Maria II no que respeita à sua missão de descentralização e promoção de um alcance cada vez mais abrangente da atividade teatral nacional. Esperamos que o público de Faro, e do Algarve, acorra ao teatro, juntando-se aos milhares de espectadores que já assistiram a espetáculos da Rede Eunice Ageas um pouco por todo o país», refere Pedro Penim, diretor Artístico do Teatro Nacional D. Maria II.

«Estamos muito satisfeitos por termos a oportunidade de fazer parte deste belíssimo projeto que leva o teatro nacional a vários pontos do país. É um orgulho para o Grupo Ageas Portugal poder contribuir para o desenvolvimento cultural do distrito de Faro e ter a possibilidade de levar grandes espetáculos, produzidos pelo Teatro Nacional D. Maria II, ao público do sul do país. Esperamos essencialmente que desfrutem do espetáculo e que nunca se esqueçam de que há mais vida e futuro onde há arte e cultura», comenta Teresa Thöbe, Responsável de Comunicação Externa e Marca do Grupo Ageas Portugal.

A Rede Eunice Ageas abrange, atualmente, um total de quatro teatros municipais, que recebem até três espetáculos por ano, produzidos ou coproduzidos pelo D. Maria II. Cada teatro integra esta rede por um período de três temporadas de programação. Finalizado esse período, são abertas candidaturas para dar lugar a um novo teatro municipal, garantindo-se assim uma presença regular, consistente e diversificada do Teatro no território nacional. Ao longo de cinco anos, fizeram já parte da Rede Eunice Ageas sete teatros municipais, que acolheram um total de 16 espetáculos diferentes, abrangendo milhares de espectadores em várias regiões do país.

Nesta Temporada 2021-2022, a Rede Eunice Ageas terá três espetáculos em circulação – uma produção do D. Maria II e duas coproduções: O Inesquecível Professor, espetáculo de Pedro Gil que se estreia na Sala Garrett do D. Maria II esta semana e, de seguida, inicia uma circulação pelo país; Madalena, com direção artística de Sara de Castro, que esteve já em cena no D. Maria II em janeiro deste ano; e Última Hora, uma comédia de Rui Cardoso Martins com encenação de Gonçalo Amorim, estreada no D. Maria II em 2020.

Mais informações sobre a Rede Eunice Ageas e os espetáculos que integram o projeto nesta temporada podem ser consultadas aqui.