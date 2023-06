Tavira volta a exibir cinema ao ar livre com 22 filmes

Mostra de Cinema ao Ar Livre anima verão em Tavira. Programação integra 22 filmes e uma conversa com a realizadora Cláudia Varejão.

Os Claustros do Convento do Carmo, em Tavira, recebem mais uma edição da «Mostra de Cinema ao Ar Livre».

A iniciativa decorre de 13 a 23 de julho e de 3 a 13 de agosto, organizada pelo Cineclube de Tavira. Este ano, a programação inclui a apresentação de 22 filmes, cujas sessões começam sempre às 21h30.

A longa-metragem «As Bestas», do cineasta madrileno Rodrigo Sorogoyen, é o filme que abre a 23.ª edição do evento, no dia 13 de julho.

Este thriller psicológico percorreu vários festivais de cinema, entre eles o de Cannes, Tóquio e Chicago. Foi ainda nomeado para 17 categorias nos Prémios Goya, em Espanha, tendo vencido em nove e mereceu o César de melhor filme estrangeiro, em França.

«Este ano, como já vem sendo hábito, temos um programa que nos orgulha muito. Vamos apresentar grandes filmes, todos bastante premiados. E pela primeira vez, em 23 anos, há mais filmes realizados por mulheres do que por homens. Não pensei nisso quando estava a fazer a seleção, mas quando olhei para o programa final e vi tantas realizadoras achei esse facto surpreendente e indicativo de algumas mudanças», comenta Candela Varas, programadora da Mostra.

E por falar em realizadoras, no dia 4 de agosto o público poderá contar com a presença de Claúdia Varejão, que se desloca até Tavira para partilhar a sua experiência e falar da sua longa-metragem «Lobo e Cão», a ser apresentada nessa mesma noite.

O filme da realizadora portuguesa foi aclamado pela crítica e recebeu vários prémios internacionais.

No dia anterior, ou seja, 3 de agosto, a sessão também merece destaque. Haverá cinema expandido, com a projeção de uma versão especial do filme «Os Verdes Anos».

Os artistas Joana Bagulho (cravista), Bruno Humberto e Candela Varas (texto e performance) prepararam novos textos e música para o icónico filme de Paulo Rocha, considerado um dos filmes fundadores do movimento Novo Cinema Português.

Outra das particularidades da programação é integrar dois documentários, um sobre a vida de Cesária Évora e outro sobre Ennio Morricone.

Do programa faz ainda parte o filme de animação «Nayola», sobre a guerra civil de Angola, que será apresentado, ao vivo e a cores, pela rapper Meduza, que dá voz a uma das personagens centrais da obra realizada por José Miguel Ribeiro.

O público pode também contar com a exibição de três curtas-metragens e com uma estreia, já que o filme «20.000 Espécies de Abelhas» é apresentado na tela montada nos Claustro do Convento do Carmo, precisamente na data em que estreia em Portugal (20 de julho).

A celebrar mais de duas décadas de existência, a «Mostra de Cinema ao Ar Livre» é uma autêntica festa do cinema, que atrai residentes e turistas nacionais e estrangeiros. Todos os verões, cerca de três mil pessoas assistem aos filmes e usufruem das atividades preparadas pelo Cineclube de Tavira.

«Há quem nos telefone a perguntar as datas da Mostra, para marcar as suas férias no Algarve para essa altura. As pessoas gostam de sair da praia ao final do dia e ir diretamente para os Claustros do Convento. Comem uns petiscos tradicionais no barzinho que temos a funcionar durante o evento, assistem aos filmes com a família e os amigos e ainda ficam na conversa após as sessões. É um ambiente fantástico», conta Candela Varas.

Os bilhetes para cada sessão custam 5,50 euros para o público em geral e 3 euros para estudantes e sócios do Cineclube.

Quem quiser pode ainda adquirir um voucher para cinco sessões por 22,50 euros ou para onze sessões por 50 euros, usufruindo, assim, de um desconto. Para estudantes e sócios os vouchers custam 12 euros (cinco sessões) e 27 euros (onze sessões).

Para levar a cabo a iniciativa, o Cineclube de Tavira conta com o apoio da Câmara Municipal de Tavira, da Direção Regional de Cultura do Algarve e de várias empresas privadas.

Mais informação aqui.

Programação Mostra 2023

Julho

Quinta, 13 – As Bestas

Sexta, 14 – Uma Bela Manhã

Sábado, 15 -Triângulo da Tristeza

Domingo, 16 -Mulheres da Noite

Segunda. 17 – Aftersun

Terça, 18 -Saint Omer

Quarta, 19 -Nayola (apresentação pela rapper Meduza)

Quinta, 20 – 20.000 Espécies de Abelhas (dia da estreia em Portugal)

Sexta, 21 – Têm de Vir Vê-la + curta «As Sacrificadas»

Sábado, 22 – Peter Von Kant

Domingo, 23 – Cesária Évora (doc.) + 2 curtas-metragens: «O Homem do Lixo» e «Água Mole»

Agosto

Quinta, 3 – Cinema Expandido: Os Verdes Anos (Textos e Performance: Bruno Humberto e Candela Varas; Cravo: Joana Bagulho)

Sexta, 4 – Lobo e Cão (presença da realizadora Cláudia Varejão)

Sábado, 5 – Sick of myself

Domingo, 6 – The Quiet Girl

Segunda, 7 – Annie Ernaux – «Os Anos Super 8» e «O Acontecimento»

Terça, 8 – Onoda, 10.000 Noites na Selva

Quarta, 9 – Ursos Não Há

Quinta, 10 – Tenho Sonhos Elétricos

Sexta, 11 – Terra de Deus

Sábado, 12 – The Lost Daughter

Domingo, 13 – Ennio, o Maestro