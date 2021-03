Tavira prepara uma Semana da Leitura recheada de propostas online

Rádio Gilão colabora nesta semana recheada de propostas para os amantes da leitura.

A Rede de Bibliotecas de Tavira promove, entre os dias 8 e 12 de março, a 15ª edição da Semana da Leitura, numa iniciativa do Plano Nacional de Leitura (PNL).

Devido à atual situação de pandemia COVID-19, iniciativa realiza-se online e conta com a participação das escolas das redes pública e privada.

O programa prevê um conjunto de atividades que, durante estes dias, assinalam a leitura como elemento estruturante e agregador.

Neste sentido, o cartaz contempla momentos como a «Galeria de autores», que levará à colocação, nos autocarros Sobe e Desce, de textos com referências bibliográficas. A par disso, a Biblioteca Municipal Álvaro de Campos disponibilizará um vídeo com imagens de anteriores edições, criando, deste modo, uma mostra online.

A organização também quer colocar «Tavira a ler» e para isso, durante este período, a Rádio Gilão irá transmitir vários momentos de leitura de textos pela voz dos estudantes. Esta ação resulta da articulação entre professores, alunos e este órgão de comunicação social local.

Outro dos itens do cartaz é a rubrica «Põe-te a ler», que passará pela publicação de comentários, artigos de opinião, reflexão sobre livros selecionados por alunos, pais, encarregados de educação e professores.

No dia 12 de março, sexta-feira, às 11h00, é intenção da organização alargar o gosto pelos livros e o prazer de ler por todos os alunos do 1.º Ciclo do concelho com um momento «A Quatro Mãos». Neste sentido, será enviado um link também para as escolas das freguesias, ampliando, assim, a participação de um maior número de crianças nesta iniciativa.

A Semana da Leitura é uma organização da Rede de Bibliotecas de Tavira (bibliotecas escolares e municipal) e conta com a colaboração da Rádio Gilão.