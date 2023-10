Tavira assina protocolo com o Teatro Nacional D. Maria II e lança uma chamada à participação da comunidade.

O município de Tavira celebrou com o Teatro Nacional D. Maria II um protocolo de colaboração que visa a difusão e a criação de atividades artísticas, culturais e educativas, no campo das artes performativas, bem como a promoção da cidadania e democratização do acesso às artes e cultura.

A primeira colaboração traduz-se no acolhimento do projeto «Odisseia Nacional», o qual prevê, para Tavira, três programas [Peças- espetáculos; Frutos – atividade para o público escolar e Atos – projetos de participação).

Neste sentido, no âmbito do programa Atos, terá lugar o projeto «Observatório dos Rios», uma iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian.

Este projeto inclui cinco sessões sensoriais e visuais, dinamizadas pelo coletivo Guarda Rios, sobre diferentes problemáticas ligadas aos rios, aos ecossistemas e à gestão da água no planeta.

A primeira sessão «A água e o planeta» realiza-se, no dia 07 de outubro, entre as 16h00 e as 18h00, no Centro de Experimentação Agrária de Tavira (CEAT). Os interessados em participar deverão efetuar a sua inscrição, aqui.

Pretende-se, deste modo, promover o debate sobre quem terá acesso a água doce no futuro, a desertificação do território ou o impacto da subida do nível do mar.

Para além desta sessão, estão previstas mais quatro, a saber:

Dia 11, 18h00-20h00

«Quando o rio encontrar o mar»

«Quando o rio encontrar o mar» Dia 14, 16h00-18h00

«A vida no leito de um rio»

«A vida no leito de um rio» Dia 18, 18h00 – 20h00

«Saberes do rio»

«Saberes do rio» Dia 20, 18h00 – 20h00

«Chegada à foz»

O resultado destas cinco ações será apresentado, publicamente, nos dias 21 e 22 deste mês. O projeto «Odisseia Nacional» democratiza a oferta teatral e pretende retratar dimensões fulcrais da atividade cultural em Portugal procurando, através do teatro, criar uma reflexão aprofundada sobre as diversas realidades, promover a coesão territorial e deixar um lastro para o futuro.