No âmbito da Central Artes – Programação Cultural em Rede, decorre, no domingo, dia 29 de maio, às 19h00, o espetáculo «ISLA».

«ISLA» pela Companhia D’ Click, será apresentado na Praça da República. É baseado nos sonhos e alucinações de três personagens náufragos que se encontram sozinhos e que precisarão uns dos outros para refazer a sua história.

Essas personagens criarão situações inacreditáveis e escolherão as estratégias mais bizarras para superar os limites da sua ilha.

Uma história que promove a reflexão sobre a conveniência de refugiar-se no mar ou naufragar numa ilha.

A partir de um trabalho de movimento de corpo, as ferramentas mais típicas do circo, como a acrobacia e o mastro chinês, fazem parte do espetáculo como linguagem cénica. Este espetáculo lembrará a sutil barreira que existe entre o teatro físico e a dança; o circo e o risco, e a magia e os sonhos.

Também, no mesmo dia, entre as 10h00 e as 12h00, realiza-se, no Mercado da Ribeira, o workshop «Multidisciplinar Circus» e, entre as 15h00 e as 16h00, na Praça da República, »Nos Bastidores».

O «Multidisciplinar Circus» tem como mote a apreciação pelas artes circenses num ambiente de apoio e não competitivo. Neste tipo de oficina os alunos ganham força, flexibilidade e alcançam mais consciência do seu corpo. Objetivo é ajudar a construir o bem-estar físico e mental de um indivíduo e com o grupo junto.

Este workshop terá a duração de duas horas e destina-se a número máximo de 15 participantes (crianças dos 06 aos 12 anos acompanhadas por um adulto).

O workshop «Nos Bastidores» consiste numa visita aos bastidores do espetáculo Isla, com interação com os artistas e breve contextualização histórica sobre as práticas culturais dos últimos 150 anos no território.

Este workshop, com duração de uma hora, destina-se ao público em geral e a um número máximo de 10 pessoas.

Os interessados deverão formalizar a sua inscrição, através de email (dcpmuseus@cm-tavira.pt). Para efeitos de seguro deverão os participantes fazer referência ao nome completo, data de nascimento, número de cartão de cidadão e NIF.