Svetlana Bakushina e artistas convidadas lançam videoclipe «Polar Night»

Svetlana Bakushina e artistas convidadas lançam videoclipe para o tema «Polar Night» com um piano em chamas.

«Polar Night» representa uma contribuição à cultura, através do trabalho colaborativo de quatro artistas, onde cada um interage com um dos elementos da natureza: ar, água, fogo e terra.

O projeto envolve artistas locais e internacionais, e foi filmado em Portimão, Monchique e na Serra de Aire e Candeeiros. O tema combina canto com um violoncelo, sobre um piano meditativo.

O videoclipe mostra uma nova versão do solo original de piano de Svetlana Bakushina, agora com mais instrumentos, além da voz.

«Polar Night» é uma música original do álbum «Sun and Frost» lançado este ano, disponível em todas as plataformas de streaming, em CD e livro de partituras.

«Este videoclip mítico faz-nos viajar pelas paisagens portuguesas, assim como pelos quatro elementos da natureza. Tem ainda um lado metafísico, que representa que todas as nossas vidas têm uma semelhança com o tocar de um piano em chamas à beira do oceano», explica Svetlana Bakushina.

Os artistas envolvidos no projeto são Carla Pontes, soprano «com uma voz excecionalmente expressiva e flexível»; Alfian Emir Adytia, intérprete e compositor de violoncelo premiado e Francisca Silva, escritora, pensadora e professora de dança oriental profissional.

O som foi gravado remotamente por cada artista, e depois misturado e masterizado por Carlos Rufo Martins, engenheiro de som e produtor musical local (Monchique).

A edição de vídeo e efeitos visuais são de total autoria de Svetlana Bakushina.

Svetlana Bakushina é uma artista musical e cineasta da Sibéria, que vive em Portugal (Monchique) há 11 anos.

É mestre em Educação Musical de Piano e em Cinematografia.

Faz parte de várias uniões internacionais de cinematografia e fotografia, e conta com vários prémios de fotografia, adquiridos em exposições pelo mundo inteiro.

Já realizou diversos filmes, documentários e curtas-metragens.

Já foi realizadora e atriz em vários anúncios de televisão, e já foi apresentada em canais de televisão um pouco por todo o mundo, incluindo Portugal, EUA, Rússia, Chipre, Indonésia, e Austrália. Sempre foi uma artista colaborativa, em diversos tipos de arte.

«Sun and Frost» é o álbum de estreia da pianista e compositora contemporânea Svetlana Bakushina, que foi inteiramente produzido em Portugal (na região do Algarve) e gravado em colaboração com outros músicos de Portugal, Brasil, Holanda e EUA.

Este álbum «é uma homenagem amorosa às raízes siberianas de Bakushina, através de sonoridades que remetem para cantos indígenas e tempestades de neve, luzes árticas e animais selvagens. Serve também como um reflexo da abrangente experiência da artista neste mundo, em que cada faixa retrata elementos fascinantes do norte, vozes e ritmos originais, enquanto ilustra também o ambiente mágico das florestas e do oceano».