Sunset Secrets: Quintas do Castelo regressam amanhã a Silves

Os Sunset Secrets – Quintas do Castelo regressam em mais uma recheada edição, repleta de bons e diversificados momentos, que decorrerá entre 01 e 29 de julho em Silves.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Silves, decorrerá às quintas-feiras, entre as 18h30 e as 23h00, no Castelo de Silves, ponto de partida para a contemplação de um dos mais belos por do sol em território do aspirante Geoparque Algarvensis.

Todas as quintas feiras, o ex-libris da cidade será palco de um concerto diferente.

Nesta edição, Band Without Name (01 de julho), Plasticine (08 de julho), Naomi and The Raposeira Dub Colective (15 de julho), Yuca & Band (22 de julho) e O Gajo (29 de julho) são os cabeças de cartaz.

Como já vem sendo habitual, a gastronomia e os produtos da terra – com destaque para a Laranja de Silves e para os Vinhos de Silves que marcarão presença nestes finais de tarde com momentos de promoção de produtos locais.

Além dos concertos, todos os serões dos Sunset Secrets serão complementados com massagens relaxantes (das 19h00 às 22h30 com marcação no local), momentos musicais com Duo Sax e dança com a Companhia Dancenema, culminando com um espetáculo de fogo com Wild Fire.

Os bilhetes de entrada nos Sunset Secrets têm um custo de 5 euros para o público em geral, podendo ser adquiridos antecipadamente na plataforma BOL em ou num dos seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios, Pousadas da Juventude, Quiosques Serveasy.

Os bilhetes para a primeira sessão já estão disponíveis para venda, podendo, também, ser adquiridos na portaria do Castelo, no próprio dia do evento (sujeito a disponibilidade).

Os residentes no concelho beneficiam de um preço especial de 2 euros, devendo adquirir o seu bilhete no local (mediante apresentação de comprovativo de residência).

Crianças até aos 10 anos (inclusive) terão entrada grátis. A lotação máxima é de 400 pessoas.

Para mais informações os interessados poderão contactar o sector de Cultura da Câmara Municipal de Silves através do telefone 282 440 800 (ext.2742) ou por correio eletrónico (cultura@cm-silves.pt).

O município de Silves convida todos a experienciar o território Geoparque em mais uma edição dos Sunset Secrets.