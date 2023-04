Stand-Up comedy de Guilherme Duarte em Albufeira apoia a Apexa

Espetáculo a solo de stand-up comedy de Guilherme Duarte «Limbo», em Albufeira, vai apoiar a APEXA – Associação de Apoio à Pessoa Excepcional.

E o que é a comédia tem a ver com coisas sérias, neste caso, com a APEXA, uma associação que procura ser uma instituição de referência no Algarve, através da inclusão das pessoas com e sem deficiência na sociedade, o respeito pelos seus direitos, a criação de oportunidades, a eliminação de barreiras sociais, a promoção da saúde, a educação, o desporto, a cidadania e a equidade para todos, entre outras valências na área da qualidade de vida e realização pessoal dos utentes e respetivas famílias, solidariedade e proteção social? A resposta está no parágrafo seguinte.

As dúvidas. As incertezas. As inseguranças. A vida é um constante limbo e a descida ao inferno é certa para qualquer humorista que brinque com temas sérios. Neste espetáculo, o terceiro a solo, Guilherme Duarte guia o público pelos vários níveis do inferno. Será que o humorista terá redenção? Não sabemos, mas pelo menos fica com os bolsos mais cheios se comprarem bilhetes. Neste caso específico o dinheiro nem vai todo para ele, uma boa parte vai para a APEXA – Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve.

Nascido na Buraca, engenheiro informático de formação, «curso que, para desgosto dos meus pais, apenas utilizo para atualizar o meu site. Cedo percebi que fazer humor era a melhor forma de desarmar assaltantes e em 2014 decidi criar um blogue, Por Falar Noutra Coisa, para escrever coisas. Faço stand-up comedy, tanto em grandes teatros como em bares manhosos, para empresas e eventos corporativos. Já fiz uma série de sketches para a SIC Radical, um programa para a TVI, uma rubrica nas manhãs da Antena 3. Faço um podcast. Faço crónicas para a SAPO 24. Faço o jantar e lavo a loiça enquanto a minha namorada vê a telenovela».

É desta forma que se apresenta Guilherme Duarte. «Limbo» com o humorista Guilherme Duarte acontece sábado, dia 22 de abril às 21h00, no Auditório Municipal de Albufeira. O espetáculo tem a duração de 90 minutos (sem intervalo) e está classificado para maiores de 16 anos. Uma organização da APEXA com o apoio do município de Albufeira.

Os bilhetes custam 16 euros estão à venda aqui.