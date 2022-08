Entrada é gratuita.

O Largo da Praia do Carvoeiro recebe no próximo dia 13 de agosto, sábado, às 22h00, o concerto «Soul Powerhouse», que junta a Orquestra de Jazz do Algarve à cantora australiana Florelie Escano.

«Soul Powerhouse» traz de Londres Florelie Escano, «uma das mais ricas vozes do Reino Unido, que vem dar uma viagem pela soul, motown e suas evoluções, num percurso que se inicia nos anos 60, até à actualidade».

Nomes como Aretha Franklin, Martha & The Vandellas, Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Supremes, Earth Wind And Fire e Louis Cole são assim destacados, com orquestrações criadas para esta Tour.

O concerto tem entrada gratuita.