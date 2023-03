Sociedade Recreativa Bordeirense celebra 87 anos ao som do acordeão

87.º Aniversário da Sociedade Recreativa Bordeirense comemora-se no fim de semana, dias 1 e 2 de abril, com um grande certame dedicado ao acordeão.

O 87.º Aniversário da Sociedade Recreativa Bordeirense comemora-se no fim de semana, dias 1 e 2 de abril, com um grande certame dedicado ao acordeão, a ter lugar no Centro de Atividades ao ar livre D.ª Leonor, em Bordeira.

Neste âmbito e sendo uma localidade com uma longa história ligada ao acordeão, o certame de terá uma agenda muito diversificada.

A Abertura da grande exposição, com cerca de 80 painéis alusivos a grandes acordeonistas homenageados no âmbito do projeto «Terra de Acordeão» desde de 2008, está marcada para as 13 horas de 1 de abril. Depois, haverá um almoço (cuja participação custa 15 eruos para sócios e 17,50 para outros interessados, que dará também direito a assistir a todos os eventos gratuitamente.

Às 15 horas haverá Baile de Acordeão à moda antiga com Sérgio Conceição e Hugo Madeira.

Depois, a partir das 12 horas terá lugar a Grande Gala Internacional de Acordeão que contará com Michel Sapateado (França); João Palma (Campeão do Mundo); Hugo Madeira; Sérgio Conceição; Silvino Campos; Quarteto Nelson Conceição; Orquestra Garvefole (Ana Luísa de Águeda, Andreia Martins, Bruna Palma, Catarina Viegas, Inês Faria, Madalena Sousa, Mateus Marrachinho, Matilde Sousa, Miguel Coelho, Rodrigo Veloso e Tiago Conceição). Estarão também presentes as cantoras Cristina Paulo e Melissa Simplício como convidadas especiais. A entrada no espetáculo custa 5 euros.

No domingo, a exposição abre às 14 horas e logo depois, às 15h30 terá lugar o primeiro Festival Juvenil «Terra de Acordeão» aberto a todos os jovens acordeonistas até 25 anos que poderão se inscrever até ao dia 29 março. A entrada é livre.

Este evento conta com os apoios da Câmara Municipal de Faro, Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, Associação de Acordeonistas do Algarve – Mito Algarvio e Associação de Acordeão Garvefole.

Para eventuais esclarecimentos e reservas basta contactar a organização através de email (sociedaderecreativabordeirense@gmail.com) ou por telefone (962466227).

Foto: Nuno de Santos Loureiro.