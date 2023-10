Sociedade Espanhola de Estudos Árabes organiza Simpósio em Silves

A prestigiada Sociedade Espanhola de Estudos Árabes (SEEA) escolheu a cidade de Silves para realizar o seu 30.º Simpósio.

Entendeu, desta vez, fazê-lo fora de Espanha e para a sua realização escolheu a cidade algarvia, uma vez que a temática deste encontro abordará, sobretudo, a história de Silves no contexto do Andalus, como reconhecida capital e berço de poesia.

Nesse sentido, a Sociedad Española de Estudios Árabes (SEEA) da Universidade de Múrcia contactou o Centro de Estudos Luso-Árabes de Silves (CELAS), associação com mais de 25 anos de existência e de contributo cultural e científico na área dos Estudos Luso-Árabes, no intuito do evento poder realizar-se na Casa da Cultura Luso-Árabe e Mediterrânica, em Silves, e de prepararem o programa em conjunto.

O evento decorrerá de 12 a 15 de outubro.

A realização deste simpósio, que abordará temáticas que se enquadram na História Social, Cultural e Literária do Garb al-Andalus, de uma forma geral, e de Silves em particular, constituirá uma valorização muito importante para Silves e para o Algarve.

Além de cerca de dezena e meia de comunicações do vasto programa do encontro, proferidas por investigadores oriundos de universidades e instituições de ambos os países, destaca-se o lançamento de duas publicações:

«Poemas Arábico-Algarvios», um estudo inédito e devidamente concluído, que o arabista silvense José Garcia Domingues deixou por publicar;

«Antología de poetas árabes de los reinos de Silves, Beja y Lisboa».

Será também celebrada a assinatura de um protocolo entre o CELAS e o Instituto de Cultura Ibero-Atlântica (ICIA).

Haverá ainda um espetáculo de música sufi, pelo grupo Samaa Sufi da Tariqa Qâdiriyya Boutshishiyya, que atuará pela segunda vez em Silves.

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Silves, da Associação de Estudos e Defesa do Património Histórico-Cultural do Concelho de Silves e da Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes.

A participação é livre, sujeita a inscrição na abertura do simpósio que poderá ser feita através de contacto telefónico (966345976) ou e-mail (silveslusoarabe@hotmail.com).