Silves: The Tavares Jazz Band Quartet atua na Quinta João Clara

Em mais uma sessão do programa Jazz nas Adegas.

A segunda sessão do Jazz nas Adegas, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Silves, tem lugar nos dias 29 de outubro (21h00) e 30 de outubro (17h00), na Quinta João Clara, em Alcantarilha, contando com a atuação do grupo The Tavares Jazz Band Quartet.

Liderado pelo pianista Fernando Tavares, que vive entre Toronto (Canadá) e o Algarve, o grupo The Tavares Jazz Quartet preparou temas de jazz do «American song book», incluindo bossas, sambas, latin jazz e pop standards.

Fernando Tavares, no piano, é acompanhado por Lídia Brandão na voz, Cris Julian no baixo e Thiago Monteiro na bateria. «Não irá faltar alegria num ambiente contagiante onde ninguém ficará indiferente», garantem os responsáveis.

Até ao final do ano 2021, as sessões do Jazz nas Adegas terão lugar, nos dias 12 e 13 de novembro, às 21h00 e 17h00 respetivamente, na Quinta Mata Mouros, com Pandeiro in Jazz, e nos dias 26 e 27 de novembro, também às 21h00 e 17h00 respetivamente, na Quinta do Francês, com Martin Teuscher Quarteto.

O evento, organizado pela Câmara Municipal de Silves, conta com a parceria dos produtores de vinhos de Silves aderentes, do Agrupamento de Escolas Silves Sul e da Associação Barmen Algarve.

Os ingressos têm um custo associado de 15 euros , que inclui, para além do concerto, prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho. Podem ser adquiridos, para o concerto dos The Tavares Jazz Quartet, na plataforma BOL ou num dos seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios. O evento destina-se a maiores de 18 anos.