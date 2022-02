João Galante e Beto Kalulu juntam-se em palco em Silves para mais um concerto «Jazz nas Adegas».

O município de Silves prepara mais uma sessão da rubrica «Jazz nas Adegas», com a atuação de Beto & Galante Quarteto, nos dias 11 e 12 de fevereiro, sexta-feira e sábado, às 21h00 e 17h00 respetivamente, na Cabrita Wines.

João Galante é pianista, compositor e cantor. Radicado no Algarve, é professor de piano, guitarra clássica e bateria na Escola de Música de Albufeira. Tem desenvolvido uma intensa atividade como concertista, apresentando-se com regularidade nos mais prestigiados palcos do país, seja em clubes de jazz ou festivais.

Convidou o conhecido músico e percussionista Beto Silva, mais conhecido por Beto Kalulu, que através das suas sonoridades e ritmos afro e latinos torna este projeto «mais dançante e contagiante».

Será, segundo a organização, «um espetáculo imperdível» com João Galante (piano e voz), Beto Kalulú (percussão), Tomé Silva (bateria) e Bonny (baixo).

O evento conta com a parceria dos Produtores de Vinhos de Silves aderentes, do Agrupamento de Escolas Silves Sul e da Associação Barmen do Algarve.

Os ingressos têm um custo associado de 15 euros, incluindo para além do concerto, prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia de Silves e a oferta de uma garrafa de vinho. Já podem ser adquiridos online ou nas lojas FNAC, Worten, El Corte Inglés e CTT Correios.

O evento destina-se a maiores de 18 anos.