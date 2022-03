Silves: Jazz nas Adegas leva Amar Guitarra à Quinta dos Vales

Jazz nas Adegas prossegue na Quinta dos Vales, em Estômbar, com a atuação do trio Amar Guitarra, dias 25 e 26 de março, às 21h00 e 17h00, respetivamente.

O espetáculo «Cordas à Conversa» consiste num emocionante diálogo em palco, entre as guitarras acústicas e guitarra portuguesa de João Cuña e Pedro Mendes «Pierre».

A cumplicidade entre as guitarras é transmitida ao público, ao longo de diversos temas originais e versões, onde se assiste à fusão do Jazz com diferentes estilos musicais do panorama da «World Music».

Os ingressos têm um custo de 15 euros e incluem, para além do concerto, uma prova de vinhos do produtor, a degustação de tapas de produtos locais, um voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia de Silves e a oferta de uma garrafa de vinho.

Estão à venda na plataforma BOL ou nas lojas FNAC, Worten, El Corte Inglés e CTT Correios. O evento destina-se a maiores de 18 anos.