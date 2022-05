Shirley Davis & The Silverbacks sobem ao palco em Lagoa

Bilhetes custam 10 euros e já estão à venda.

O Soul e o Jazz voltam a fazer-se ouvir no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, com o concerto de Shirley Davis & The Silverbacks, marcado para o próximo dia 20 de maio, sexta-feira, às 21h00.

Responsáveis pelos álbuns «Black Rose» (2016) e «Wishes and Wants» (2018), os Shirley Davis & The Silverbacks estão de volta para «formarem uma aliança focando-se nas melhores e mais reconhecidas musicas da herança afro-americana, com o objetivo de providenciar um refúgio musical que, apesar de não ser frequentemente utilizado hoje em dia, encontra-se surpreendentemente em voga», pode ler-se na sinopse do concerto.

Os bilhetes já estão à venda por 10 euros (20 por cento de desconto com passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021), podendo ser adquiridos online ou nas bilheteiras da Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.