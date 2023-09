Setembro em Albufeira com folclore, festas populares e gastronomia

Setembro em Albufeira traz folclore, festas populares e gastronomia já a partir de hoje e amanhã.

Na Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, o Polidesportivo de Olhos de Água acolhe hoje e amanhã o 22.º Festival do Rancho Folclórico de Olhos de Água. Hoje, a partir das 19h00, o baile está a cargo de Mário Dias e amanhã terá lugar o desfile etnográfico, com saída do edifício da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água e chegada ao Polidesportivo (GDR).

Vão também estar presentes, o Rancho Folclórico de Granja do Tédio – Tabuaço, Associação Rancho Folclórico Mira de Aire – Porto de Mós, Rancho Folclórico da Freguesia de Santo Estevão – Benavente e, ainda, o Rancho Folclórico da Quinta Grande – Ilha da Madeira.

Em Ferreiras, a Feira da Terra e do Petisco acontece neste fim de semana e promete momentos de grande diversão, boa música e muitos petiscos como já é habitual.

O evento de entrada livre, organizado pela Junta de Freguesia de Ferreira em parceria com a Câmara Municipal de Albufeira, comércio local e associações de Ferreiras, realiza-se no parque de estacionamento do Complexo Desportivo da Nora.

A festa arranca às 19h00, com o melhor da gastronomia típica e doçaria regional numa celebração das ementas tradicionais.

Além das saborosas iguarias, o destaque recai, igualmente, sobre o artesanato popular e a arte produzida em Albufeira.

O certame é animado ao longo das duas noites por muitos artistas locais, como o acordeonista Marco António (dia 9 de setembro), o teclista Cristiano Martins (dia 10) e Grupo de Música 3 A.M. (dia 10), mas os grandes destaques são Cathy, uma das ex integrantes da banda Tayti, que sobe ao palco no primeiro dia do evento e Clemente que encerra a festa, no dia 10 de setembro.

Ainda, nesta edição da Feira da Terra e do Petisco atuam o Rancho Folclórico de Albufeira, a 9 de setembro, e a escola de dança Kids Studio, no dia 10.

Já na freguesia de Paderne, acontece a XV Mostra dos Frutos Secos, nos dias 23 e 24 de setembro, das 16h00 à 01h00.

Trata-se de uma iniciativa da Junta de Freguesia de Paderne, com o apoio do município de Albufeira e das associações e comércio local.

O evento, que já vai na sua 15.ª edição, decorre no Parque de Estacionamento João Campos.

Um momento a não perder, onde esta aldeia de Portugal se transforma numa grande montra das iguarias típicas da região, com destaque para os produtos confeccionados à base de figo, amêndoa e alfarroba, mostra de artesanato e exposição de alfaias agrícolas.