O já tradicional programa dos serões de acordeão de Castro Marim vai arrancar este sábado, dia 21 de janeiro, em Odeleite.

Este ano a iniciativa conta com a parceria do projeto «Volta ao Monte», desenvolvido pela Associação Odiana, que se concentra na promoção de hábitos saudáveis para a melhoria da qualidade de vida dos idosos.

Às caminhadas, regularmente promovidas pelo «Volta ao Monte» no interior do concelho, juntam-se agora os serões de acordeão, que proporcionam momentos de animação, convívio e partilha entre esta franja da população que resiste a um quotidiano pautado pelo isolamento e solidão, transversal a toda a serra algarvia. Ao mesmo tempo, da forma leve e divertida que se configura na dança, os serões de acordeão dão mote ao exercício físico.

Com a mesma autenticidade de outros tempos, o som do acordeão regressa, neste primeira fase, a sete povoações do concelho até ao final do mês de abril, altura em que deverá ser lançada uma nova calendarização.

O «Volta ao Monte» conta com a parceria estratégica do Município de Castro Marim, enquanto investidor social, sendo cofinanciado no âmbito do Programa de Parcerias para o Impacto do Portugal Inovação Social, ao abrigo dos fundos comunitários do CRESC Algarve 2020.

Programação

(sempre às 21h00)

21 de janeiro – Odeleite (Clube Recreativo)

28 de janeiro – Junqueira (Clube da Junqueira)

11 de fevereiro – Corte Pequena (Clube dos Caçadores)

04 de março – Altura (Escola Primária)

11 de março – Funchosa (Associação de Caçadores e Pescadores da Cumeada de Alta Mora)

18 de março – Quebradas (Clube de Caçadores Entre Barragens)

15 de Abril – Murteira (Clube de Caça e Pesca do Azinhal)