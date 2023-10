Sara Carinhas revela a «Última Memória» no Teatro Lethes

Atriz e encenadora Sara Carinhas sobe ao palco do Teatro Lethes com «Última Memória», em Faro, dia 14 de outubro, às 21h30.

Segundo a ACTA – A Companhia de Teatro que gere a programação do Teatro Lethes, trata-se «de um espetáculo em jeito de conferência-monólogo que se possa de vez em quando confundir com uma festa, através da qual a actriz partilha referências que alimentem ideias, frames de vida, pensamentos inacabados, dúvidas e propostas, oscilando entre o guião fixo que redigiu e a improvisação, ou esquecimento, do momento».

Os bilhetes custam 10 euros (7.50 euros para maiores de 65 e menos de 30 anos) e pode ser adquiridos online.

Sara Carinhas nasceu em Lisboa, em 1987. Concluiu o curso de Música e Canto na Juventude Musical Portuguesa. Foi aluna de Ballet da Mestra Margarida de Abreu. Estuda com a Professora Polina Klimovitskaya, desde 2009, entre Lisboa, Nova Iorque e Paris. É mestranda em Estudos de Teatro pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Estreando-se como actriz em 2003 trabalhou em Teatro com Adriano Luz, Ana Tamen, Beatriz Batarda, Cristina Carvalhal, Fernanda Lapa, Isabel Medina, João Mota, Luís Castro, Marco Martins, Nuno Cardoso, Nuno M. Cardoso, Nuno Carinhas, Olga Roriz, Ricardo Aibéo, e Ricardo Pais.

Em 2015 é premiada pela Sociedade Portuguesa de Autores de melhor actriz de teatro, recebe a Menção Honrosa da Associação Portuguesa de Críticos de teatro e o Globo de Ouro de melhor actriz pela sua interpretação em «A farsa» de Luís Castro (2015).

Em cinema trabalhou com os realizados Alberto Seixas Santos, Manoel de Oliveira, Pedro Marques, Rui Simões, Tiago Guedes e Frederico Serra, Valeria Sarmiento, Manuel Mozos, Margarida Cardoso, Patrícia Sequeira, João Mário Grilo, Vicente Alves do Ó, entre outros. Foi responsável pela dramaturgia, direcção de casting e direcção de actores do filme Snu de Patrícia Sequeira. Foi distinguida com o prémio Jovem Talento L’Oreal Paris, do Estoril Film Festival, pela sua interpretação no filme Coisa Ruim (2008).

Em televisão participou em séries como «Mulheres Assim», «Madre Paula» e «3 Mulheres», tendo sido directora de actores, junto com Cristina Carvalhal, de Terapia, realizada por Patrícia Sequeira.

Trabalhou em direcção de cena com a Escola de Mulheres, participou numa criação colectiva a partir do romance Eurico o Presbítero, de Alexandre Herculano e foi assistente de encenação de Beatriz Batarda em Azul Longe Nas Colinas.

Como encenadora destaca «As Ondas» (2013) a partir da obra homónima de Virginia Woolf, autora a que regressa em «Orlando» (2015), uma co-criação com Victor Hugo Pontes. Em 2019 estreia «Limbo» com sua encenação, espectáculo ainda em digressão pelo país, tendo sido recentemente apresentado em Londres.

Assina pela segunda vez o «Ciclo de Leituras Encenadas» no Jardim de Inverno do São Luiz Teatro Municipal. Escreve com regularidade crónicas para a Gerador. Dá aulas de escrita e improvisação na Formação Olga Roriz, na Academia Gerador e na ACT.