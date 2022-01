Emanuel Sancho foi também distinguido como «Museólogo do ano», pela Associação Portuguesa de Museologia, no âmbito dos prémios APOM 2021.

O executivo municipal de São Brás de Alportel aprovou por unanimidade, em reunião de câmara realizada a 11 de novembro de 2021, a atribuição de um voto de louvor ao diretor do Museu do Traje de São Brás de Alportel, Emanuel Sancho.

O voto foi entregue no dia 7 de dezembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal. «Uma distinção que muito dignifica o seu percurso de longos anos de exemplar dedicação à salvaguarda da Memória da Comunidade e que muito orgulha o concelho e a comunidade são-brasense», aponta a autarquia.

«A conquista deste Prémio é inteiramente merecida pelo excelente trabalho desenvolvido por este Museu, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, enquanto eixo cultural desta instituição particular de solidariedade social, que se apresenta como único no seu género a sul do Tejo, reconhecido nacional e internacionalmente como uma referência na Museologia Social, com um trabalho relevante na preservação da memória local e na integração social e cultural das comunidades estrangeiras residentes no concelho e na região», destaca ainda o município.

«Volvidos 35 anos desde a abertura a público do Museu do Traje, no bonito edifício da Rua José Dias Sancho, edificado por Miguel Dias de Andrade e legado à Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel», cumpre ao município enaltecer «o notável contributo prestado por esta instituição particular de solidariedade social, na defesa do património e no incremento cultural do concelho e da região».