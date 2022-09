Santa Luzia vai ter escultura alusiva à pesca do polvo

Santa Luzia inaugura escultura de polvo vencedora do Orçamento Participativo.

No sábado, dia 10 de setembro, às 11 horas, terá lugar, no Jardim Público, a inauguração da escultura representativa de Santa Luzia como Capital do Polvo, proposta vencedora do Orçamento Participativo 2019.

A escultura, da autoria de João Fonseca Martins e Viriato Santana, naturais de Santa Luzia, apresenta-se com o objetivo de embelezar a vila, numa referência aquela que é a sua principal atividade, a pesca do polvo.

Esta homenagem aos pescadores trata-se de um polvo, construído em ferro, rede metálica e fibra de vidro, assente numa coluna de betão armado, revestida a azulejos.