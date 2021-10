Samuel Úria toca «Canções do Pós-Guerra» em Faro no CAPa

«Canções do Pós-Guerra» é o título do novo disco que Samuel Úria traz a Faro.

O músico Samuel Úria membro do movimento FlorCaveira (que teve a sua origem em 1999), conhecido como um dos mais influentes cantautores da atualidade, vai estar no palco do Centro de Artes Performativas do Algarve (CAPa), em Faro, no sábado, 9 de outubro, às 21h30.

«Canções do Pós-Guerra» é o título que Samuel Úria escolheu para o seu mais recente disco, embora neste caso, a «guerra» seja, como sempre, interior e espiritual.

A apresentação que o «trovador das patilhas », como é carinhosamente apelidado, trará nesta noite será a solo.

Os bilhetes custam seis euros (cinco euros com desconto para estudantes e maiores de 65) e podem ser reservados por telefone (289 828 784 e 918 703 415).