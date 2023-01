Saint Dominic’ s Gospel Choir fecha alegria do Natal de Silves

Uma formação dos Saint Dominic’s Gospel Choir sobe ao palco do Silves Alegria do Natal no domingo, dia 08 de janeiro, às 18h00, para encerrar a quadra.

Uma formação dos Saint Dominic’s Gospel Choir sobe ao palco do Silves Alegria do Natal no próximo dia 08 de janeiro, pelas 18h00, com a interpretação de diversos temas da quadra, como «Santa Claus is comin’ to Town» ou «Oh Happy Day».

Fundado e liderado por João Castro, Saint Dominic’s Gospel Choir ultrapassou no ano de 2022 a marca de 1200 concertos ao longo da sua carreira de 20 anos, com atuações distintas por todo o país tendo, ainda, ganho notoriedade com presenças regulares na televisão portuguesa e ao acompanhar os mais conhecidos artistas do panorama nacional.

Fundado a 7 de outubro de 2002 tornou-se rapidamente no maior e mais prestigiado coro Gospel a nascer em Portugal, merecedor das melhores apreciações de lendas do Gospel como: Rev. Milton Biggham, Ricky Dillard e Kirk Franklin; tendo inclusivamente, mesmo durante a pandemia, marcado presença no GMWA – Gospel Music Workshop of America, a mais prestigiada conferência da indústria Gospel com o tema The Best Days rearranjado e gravado, remotamente, com cada interveniente e com a cantora de Gospel Shantell Hankerson.

A formação que atuará em Silves é composta por oito elementos, que trarão muita animação e a musicalidade tão característica do gospel.

A iniciativa tem entrada livre.