Sábado há cinema ao ar livre nas Ruínas de Milreu

Cinema nas Ruínas, ciclo de cinema ao ar livre nas Ruínas de Milreu.

A Direção Regional de Cultura do Algarve, em parceria com o Cinemalua, promove um Ciclo de cinema ao ar livre nas Ruínas de Milreu, em Estoi, aos sábados, em agosto.

Levar a magia do cinema a um dos mais emblemáticos monumentos do Algarve e proporcionar ao público novas experiências em torno do património e da arqueologia são objetivos desta iniciativa.

A comédia «Asterix – O Domínio dos Deuses» (falado em português) dá início a este ciclo de cinema, já este sábado, dia 14 de agosto.

Para jovens de todas as idades, a partir dos três anos, o filme, de 2014, é baseado no álbum de banda desenhada «O Domínio dos Deuses» (lançado em França em 1971 e o 17.º assinado pela dupla René Goscinny e Albert Uderzo). A realização é de Louis Clichy e Alexandre Astier.

No dia 21 de agosto, a proposta é o filme «Rainha do Deserto».

Estreado no Festival de Cinema de Berlim, e com assinatura do realizador alemão Werner Herzog, esta é uma história biográfica que adapta a obra homónima escrita por Georgina Howell (1942-2016) sobre Gertrude Bell, arqueóloga, escritora, cartógrafa e política britânica do início do século XX. O elenco inclui Nicole Kidman, James Franco, Damian Lewis e Robert Pattinson.

O ciclo Cinema nas Ruínas, no magnífico cenário da villa romana de Milreu, encerra no dia 28 de agosto, com o filme «Viagem em Itália», um clássico de 1954, para ver em família. Realizado por Roberto Rossellini com as interpretações de Ingrid Bergman, George Sanders e Maria Mauban.

Todas as sessões têm início às 21h30, sendo necessária marcação prévia por e-mail (milreu@cultalg.gov.pt).

O Cinemalua, fundado em fevereiro de 2020, é uma associação cultural que tem como propósito a promoção e divulgação de obras cinematográficas, projeções audiovisuais e a realização de atividades culturais.