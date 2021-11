RUA FM celebra amanhã 19 anos com novidades na emissão

A RUA FM, Rádio Universitária do Algarve, celebra amanhã, domingo, dia 28 de novembro o 19º aniversário com o lançamento de uma grelha de programação regular renovada.

O aniversário é celebrado com uma festa com entrada livre, hoje, sábado, dia 27 novembro às 22 horas, na sala multiusos da Associação Recreativa e Cultural os Músicos (ARCM), um evento integrado no Festival SIGA.

A nova grelha regular da RUA FM entra em emissão no dia 1 de dezembro, com uma nova programação, mantendo a aposta na música, na cultura emergente e na informação.

A época natalícia também estará presente na emissão, com jingles e separadores alusivos ao natal, embrulhados com boa disposição e músicas desta época festiva a cada sinal horário, em diferentes versões mais ou menos peculiares.

No decorrer do mês de dezembro será apresentado o novo site oficial da RUA FM, com outro design, diferentes funcionalidades, também ao nível do soundcloud com novos conteúdos nas áreas do entretenimento da e informação.

Outra novidade será disponibilizar um contacto WhatsApp para que os ouvintes possam gravar mensagens, responder a perguntas ou a concursos, para passar posteriormente na emissão e promover uma maior dinâmica e interação.

O objetivo é continuar a envolver o universo académico e a comunidade, participar na valorização e no crescimento de ambos, crescer simultaneamente, e ao mesmo tempo ser uma alternativa regional às rádios nacionais.

Ao longo último ano a RUA FM viu a equipa renovada, com a entrada de Alexandre Moura (jornalista com mais de 20 anos de experiência em vários órgãos de comunicação nacionais na área da televisão e imprensa escrita) para o cargo de coordenador de programas e informação, em novembro do ano passado, juntamente com a entrada de Susana Monteiro no início do último verão.

Atualmente composta por dois elementos a tempo inteiro, a partir de dezembro a equipa será reforçada com a entrada de Pedro Figueiras, todos ex-alunos da Universidade do Algarve, licenciados em Ciências da Comunicação na ESEC.

Um ano depois de ter assumido a coordenação, Alexandre Moura destaca o empenho e o trabalho realizado durante um ano atípico e que resultou numa maior oferta de serviços, enquanto Associação Radio Universitária do Algarve, na área do vídeo ou da comunicação que permitiu reunir mais recursos para reforçar a equipa permanente da RUA FM.

«Enquanto associação vamos continuar a desenvolver projetos na área do vídeo e da comunicação ao nível externo, de forma a fortalecer os recursos da nossa rádio que é a alma deste projeto», refere o coordenador, que destaca também o trabalho desenvolvido «no fortalecimento ao nível de parcerias e protocolos com as instituições da região, como por exemplo com o IPDJ, que foi estabelecido pela primeira vez um protocolo, que resultou em diversas parcerias e apoios diretos aos jovens estudantes da UAlg que colaboram connosco».

Além da equipa permanente, a RUA FM conta com cerca de 40 voluntários que participam e colaboram nos vários momentos que compõem a grelha de programação, nas diferentes emissões diárias, em rubricas ou programas de autor. Um número que parece continuar a aumentar.

«Neste início de ano letivo estamos a registar uma afluência de alunos acima da média e em número recorde, neste momento estamos em fase de formação e alguns já se estrearam em novembro. É uma enorme satisfação vê-los crescer, até porque somos uma rádio laboratório, não descurando a qualidade do trabalho final que pretendemos apresentar aos nossos ouvintes», salienta.

Com os olhos postos no futuro, em 2022 a RUA FM celebra duas décadas de existência, um momento que vai ser assinalado com várias iniciativas, em termos de emissão será apresentada uma nova paisagem sonora, como novos jingles, separadores, conteúdos, entre muitas outras surpresas e novidades.

Programas a estrear em dezembro

Viver Melhor Com Menos

Ideias para uma vida minimalista, a organização da casa e o Bem-estar.

domingo | 11h e 19h

Com a Consultora da Desordem, Catarina Flôr de Lima

RUA da Europa

Os jovens da Europa em destaque na tua RUA

2ª feira | 8h45 e 18h45

Em parceria com o Europe Direct e o Centro de Centro de Documentação Europeia (CDE) da Universidade do Algarve

Cine RUA

Espaço dedicado ao cinema e às suas músicas

sexta-feira | 8h45 e 18h45

Com Carolina Avoila

Dezembro pela Natureza

As Associações que trabalham para criar um futuro mais sustentável e mais amigo do ambiente

segunda-feira – 8h45 e 18h45

Com Pedro Figueiras e Tatiana Felício

RUA FM 19º aniversário

Alinhamento da Festa na Associação Recreativa e Cultural os Músicos:

ARCM – Sala Siga

19h – Nos Trilhos de Africa – Didier Grelha

20h – Sonoridades – Didier Grelha

ARCM – Sala Multiusos

22h – Sangue Elétrico – José Miguel

23h30 – Raveolutions – Helena Isabel e Bruno

01h30 – Busca Polos DJ Set– Naresk, Jay Martin e Sonicblast