RUA Fm celebra 20º aniversário com três concertos em Faro

A Rádio Universitária do Algarve – RUA Fm vai celebrar o 20º aniversário no dia 28 de novembro e até ao final do próximo ano vão ser realizadas várias iniciativas. O programa de atividades começa já no início de outubro com um concerto de Jazz no Jardim da Alameda, pelas 17h00 deste sábado, dia 1 de outubro, data que assinala o Dia Mundial da Música.

Até final de 2022 estão agendados três concertos com entrada gratuita e em diferentes géneros musicais: Jazz, Hip hop e Blues, que representa também o ecletismo na linha musical da RUA Fm.

O primeiro concerto vai ser este sábado dia 1 de outubro e coincide com a comemoração dos treze anos do programa de Fausto Vale Roxo e Tod Sheldrick «Aqui há Jazz», que está na emissão da RUA Fm todas as terças-feiras à noite. O concerto representa uma homenagem aos músicos de jazz do Algarve. Para coordenar a produção musical foram convidados os músicos Zé Eduardo, João Melro e Paulo Silva (Strak) que vão estar em palco, juntamente com outros convidados.

Paralelamente e em parceria com o Cineclube de Faro vai decorrer o ciclo de cinema “Aqui há Jazz”, com a exibição do filme ‘Blow Up’ do realizador Michelangelo Antonioni e música de Herbie Handkock.

No dia 30 de setembro e no dia 2 de outubro será exibida a longa-metragem ‘A Firma’ de Sydney Pollack e música de Dave Grusin. As duas sessões têm início marcado para as 21h30 na sede do Cineclube de Faro.

No dia 21 de outubro pelas 14h30 terá lugar no auditório da Direção Regional do Algarve do IPDJ a tertúlia “Hip hop tuga talks”, que se insere no programa «Às Sextas no IPDJ», e que terá a presença de alunos de escolas do concelho de Faro e aberto ao público geral.

Esta tertúlia conta com a participação de Diogo Lima e Argel, dois membros dos WTDPG, um grupo de Hip hop farense formado em 2015, que vão partilhar com os presentes as suas experiências e vivências dentro da cultura Hip hop em geral e da música em particular.

No mesmo dia, às 21h30 realiza-se o concerto de Hip hop, com a banda WTDPG no auditório do IPDJ, com a curadoria do programa da RUA Fm ‘Rapresentação’ da autoria de Carlos Almeida que está na grelha de programação regular todos os sábados à noite.

O primeiro ciclo de concertos encerra no dia 19 de novembro com a atuação de dois jovens músicos de blues, provenientes da cidade do Porto, THE SMOKESTACKERS às 21h30 no auditório do IPDJ. Um concerto acústico que conta com o apoio da BLUES A SUL – Associação Blues do Algarve e do programa ‘Bluesmente Falando’, da autoria de Hernâni Nascimento, que está no ar na emissão da RUA Fm todas as terças-feiras à noite.

Os três concertos agendados neste ciclo de 2022 têm entrada gratuita.

A cerimónia oficial da comemoração dos 20 anos da RUA Fm está marcada para 28 de novembro, o dia da fundação da RUA Fm e, além de distinções a colaboradores e entidades, vai contar com atuações ao vivo e várias surpresas.

Para o próximo ano estão previstas diversas iniciativas com destaque para a segunda edição do Palco RUA, novamente com vários concertos na baixa de Faro, sendo que a versão de 2023 será realizada na semana anterior à Semana Académica do Algarve.

O Palco Rua volta a ser um espaço de promoção aos músicos que atuam na região algarvia e terá o apoio da Associação Académica da UAlg e da Câmara Municipal de Faro.

No horizonte de 2023 está também a criação de um programa semanal dedicado à cidade de Faro, concretamente às áreas da cultura, social, do desporto, do associativismo, entre outras.

Na celebração do 20º aniversário a RUA Fm marca a sua atuação fora dos estúdios para o exterior e para a população de Faro, sendo a única rádio a operar nesta cidade e para a toda a região do Algarve, que dá cor ao nosso lema «A tua rádio no Sul!».