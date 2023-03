RTA apresenta estudo do perfil do Turista Cultural no Algarve

O estudo «Turismo Cultural no Algarve – Perfil do Turista e Perspectivas de Desenvolvimento» vai ser apresentado no dia 13 de março, em Faro.

O estudo «Turismo Cultural no Algarve – Perfil do Turista e Perspectivas de Desenvolvimento», realizado com o objetivo de atualizar o conhecimento sobre um segmento que já motiva 12,8 por cento dos turistas culturais intencionais a escolherem o Algarve enquanto destino de férias, vai ser apresentado pela Região de Turismo do Algarve (RTA) no dia 13 de março, às 14h30, no auditório desta entidade, em Faro.

O estudo que permitiu traçar o perfil dos hábitos culturais do turista do Algarve foi realizado no âmbito do projeto «Algarve Premium», com o objetivo de atualizar o conhecimento sobre este segmento turístico na região, de modo a informar os stakeholders do setor, para que possam assumir políticas e orientações mais fundamentadas neste domínio.

O projeto «Algarve Premium» visa promover a internacionalização de produtos de excelência da região do Algarve nos sectores Agroalimentar e Mar, Turismo Cultural e Criativo e Turismo Náutico.

É promovido pelo NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, Região de Turismo do Algarve e Associação Turismo do Algarve e conta com financiamento do FEDER/ Portugal 2020/ Programa Operacional do Algarve Cresc Algarve 2020.

A sessão será conduzida pela consultora OPIUM, autora do estudo.