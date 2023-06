Revista Dois regressa às bancas com o mar como pano de fundo

Depois do sucesso da primeira edição, a revista Dois está de volta às bancas. Com capa desenhada por Vhils, a nova edição tem o mar como pano de fundo.

Neste segundo número, a revista Dois, que é um projeto da equipa do Sul Informação, volta a ter a capa desenhada por um dos principais artistas contemporâneos portugueses.

Vhils aka Alexandre Farto aceitou o desafio e, além da capa, deu também uma grande entrevista onde fala sobre um dos seus novos projetos que decorrerá no Algarve.

Trata-se do EDP Art Reef, uma intervenção de Vhils que passa pelo afundamento, ao largo da Praia de Santa Eulália (Albufeira), de peças de grandes dimensões feitas a partir de partes de centrais elétricas desativadas.

O número 2 da Dois inclui ainda crónicas da escritora algarvia Lídia Jorge, do paleontólogo Luís Azevedo Rodrigues, além de diversas reportagens de fundo, sobre temas como o surf na Costa Vicentina, o futuro da pesca, a utilização das microalgas e a inovação na construção naval algarvia.

A isto juntam-se várias dicas de lifestyle e dois podcasts, com entrevistas a Vhils e ao chef Leonel Pereira.

A revista Dois, que está nas bancas um pouco por todo o país, desde sexta-feira, dia 23 de junho.

«A aventura que foi, no ano passado, lançar uma revista impressa, com grande qualidade gráfica e, sobretudo, com conteúdos profundos sobre a realidade e o futuro do Algarve, correu muito bem», escreve a diretora Elisabete Rodrigues, no editorial da nova edição da Dois.

«Como sempre, procurámos ir além do óbvio e do conhecido, atitude que faz parte do ADN da pequena equipa de jornalistas responsável pelas reportagens, perfil, entrevista, sugestões de lifestyle, contidas nesta DOIS», acrescenta.

A revista Dois tem um preço de capa de 4,90 euros, 96 páginas e uma tiragem de 5000 exemplares.