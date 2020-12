República 14 recebe concertos da Grafonola Voadora & Napoleão Mira

Grupo mostra o seu mais recente álbum, «Lugar Nenhum».

A Associação República 14, em Olhão, recebe amanhã, sexta-feira, dia 4 de dezembro, dois concertos da «Grafonola Voadora & Napoleão Mira», às 19h00 e às 20h00, que mostram o mais recente trabalho deste grupo de música, imagem e spoken word, «Lugar Nenhum».

Segundo a organização, «o concerto é um diálogo permanente entre a imagem, a música e a palavra – dita e cantada – que nos transporta por uma geografia afetiva e simbólica».

«Quadros audiovisuais de lugares-comuns do ser humano, ambientes musicais e visuais urbanos, rurais e marítimos ligados ao património material e imaterial de todos nós, numa jornada que percorre os trilhos do etnomusicólogo Michel Giacometti, bebendo das raízes e tradições alentejanas e algarvias (nomeadamente a Serra do Caldeirão e a Festa da Mãe Soberana) através de composições tradicionais e originais», detalham os responsáveis do grupo.

Com textos de Napoleão Mira, «Lugar Nenhum» contempla ainda um texto de Sophia de Mello Breyner Andersen e outro do escritor Vítor Encarnação, contando com a voz e a execução instrumental de Luís Galrito e a edição e operação de vídeo de João Espada.

Para cumprir com as medidas de segurança da Direção-Geral de Saúde, a lotação do salão na República 14 «ficou bastante reduzida», pelo que o concerto acontece em dois horários.

O público deve escolher um deles e fazer a sua marcação através de e-mail. Este horário «permite também que quem se desloque dos concelhos limítrofes possa regressar a casa a tempo do recolher obrigatório. A cultura é segura!», afirma a República 14 na nota enviada às redações.