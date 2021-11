IV JORNADAS da Rede dos Museus do Algarve debatem a conservação do património cultural.

Aprofundar a reflexão em torno dos valores e práticas subjacentes à conservação do património cultural será um dos objetivos relevantes das próximas Jornadas da Rede de Museus do Algarve, a ter lugar dias 11 e 12 de novembro, em Faro, no pequeno auditório do Teatro das Figuras.

Sob o tema «Conservar o Património em Portugal – boas e más práticas», esta quarta edição das Jornadas anuais da Rede dos Museus do Algarve irá juntar especialistas e responsáveis por diversas instituições, do país e da região, com uma ampla agenda de reflexões, nomeadamente as que se referem ao papel dos museus na conservação do património cultural: sensibilização, valores e práticas.

Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja; Joana Amaral, conservadora da Parques de Sintra – Monte da Lua, S.A.; e Aida Carvalho, presidente da Fundação Côa Parque, são três das presenças nos dois primeiros painéis temáticos (11 de novembro): Sensibilizar para preservar – o papel dos museus na conservação do património cultural e As intervenções no património cultural – quando o «belo» se sobrepõe ao original.

A par da procura de uma sensibilização mais ampla da sociedade e de um olhar sobre algumas experiências nacionais, as atenções centrar-se-ão também na proteção do património cultural do Algarve e no leque de experiências e intervenções desenvolvidas nos últimos anos pelos museus da região, temas do terceiro painel temático (12 de novembro): As intervenções no património cultural do Algarve.

Para estas reflexões e debates que decorrerão em formato misto (presencial e online), estarão presentes, para além dos responsáveis já referidos, participantes do Instituto Politécnico de Tomar, Universidade do Algarve, Universidade Nova de Lisboa e de vários museus algarvios.

O programa completo e mais informações podem ser obtidos, na página da Rede de Museus do Algarve ou através de email (jornadas2021.rmalgarve@gmail.com).

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição, até ao dia 10 de novembro, aqui.