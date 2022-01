Record Music Algarve reúne seis projetos musicais em disco e ao vivo

Record Music Algarve é um projeto de captação registo, divulgação e promoção de originais de bandas musicais algarvias.

Record Music Algarve é um projeto cultural financiado pelo programa Garantir Cultura, cujo objetivo assenta na captação e registo, divulgação e promoção de originais por bandas musicais algarvias.

A coletânea de originais com 12 temas será lançada no decorrer do ciclo de concertos que inicia já na sexta-feira, dia 4 de fevereiro, na Associação Recreativa e Cultural de Músicos, em Faro.

Uma semana depois, no dia 11 de fevereiro, haverá uma nova apresentação no Auditório do Museu de Portimão.

A tournée termina no emblemático Bafo de Baco, em Loulé, no dia 18 fevereiro.

Participam projetos Osmose, Mauro Amaral, The Elephant Woman, G.I.G.G.Y, 2143 e Fuza Flowz.

As entradas para os espetáculos são gratuitas e será oferecido um exemplar da coletânea a cada espectador presente.

Record Music Algarve é um projeto de criação musical, que procura promover e divulgar a música regional algarvia.

É uma iniciativa da Margem Produção e Eventos Lda, com o cofinanciamento do Garantir Cultura, Programa Operacional do Algarve Cresc Algarve 2020.