Realizador e argumentista exibem «A Fada do Lar» em sessão especial em Lagos

Filme «A Fada do Lar» será exibido numa sessão especial com a presença do realizador João Maia e do argumentista André Guerra dos Santos, dia 26 de outubro, em Lagos.

Após uma noite de estreia com lotação praticamente esgotada e duas semanas de audiência acima da média no cinema de Lagos, encerra a terceira semana de exibição do filme «A Fada do Lar» numa sessão especial com a presença do realizador João Maia, à semelhança do que já havia sido feito na altura em que saiu o seu primeiro filme «Variações».

Tal como ele, também André Guerra dos Santos, argumentista desta longa-metragem e residente em Bensafrim, estará presente e disponível para uma conversa com os espetadores que comparecerem para a exibição das 21h45, na quarta-feira, 26 de outubro, véspera do feriado municipal, no Algarcine de Lagos.

«Este evento não me trará nem mais um tostão para o bolso, pois não recebo percentagem nenhuma da bilheteira. Peço esse apoio em nome do cinema português e pelo orgulho que sinto em ver o fruto do meu trabalho e dedicação de quase uma década ser acolhido e aclamado pela gente da minha terra», sublinha o argumentista.

Em relação ao argumento de «A Fada do Lar», lê-se na sinopse que «após ter sido abandonada pelo companheiro, que a deixou com dois filhos pequenos e uma série de dívidas para pagar, Vera vê-se forçada a arranjar dois empregos. De dia é caixa num supermercado e à noite dança num bar de striptease. Assediada em ambos os trabalhos, Vera reage violentamente quando um cliente do bar é mais atrevido, sendo condenada em tribunal a cumprir serviço comunitário num lar de idosos, onde a sua irreverência e juventude irá chocar com o autoritarismo da diretora. Para os idosos que vivem no lar, Vera é uma lufada de ar fresco que a pouco e pouco irá mudar as suas vidas, transformando-se na verdadeira fada do lar».