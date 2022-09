Quim Barreiros vai animar as festas populares de Monte Gordo

O ponto mais alto das festas tradicionais de Monte Gordo está marcado para o último dia com o concerto de Quim Barreiros.

As tradicionais festividades em honra de Nossa Senhora das Dores, padroeira da freguesia, começam hoje em Monte Gordo, estendendo-se até domingo, 11 de setembro, data em que atua o cantor e acordeonista Quim Barreiros.

A Banda Filarmónica da Associação Cultural de Vila Real de Santo António (VRSA) inaugura o certame, pelas 21h00, sendo que na quinta-feira, dia 8 de setembro, sobe ao palco o Grupo Etnográfico Santo António de Arenilha, o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Lanheses e a Academia de Baile Garcia Diaz.

Já na sexta-feira, 9 de setembro, o programa começa às 22h00 com um espetáculo de dança da Academia de Ballet Contemporâneo (ABC), ao qual se segue a atuação de Luís Guilherme e do DJ Cabeça.

A manhã de sábado, dia 10, está reservada para os mais novos, mas, pelas 17h00, está marcado o jogo de veteranos Beira-Mar versus Vidigueira, bem como as habituais cerimónias religiosas na igreja de Monte Gordo. A animação noturna tem início às 22h00 e está a cargo de «DeeP CoveR,» «DR» e do DJ Flip D’Palm.

Finalmente, no último dia, domingo, 11 de setembro, a manhã começa com a habitual corrida de barcos a remos, mas o ponto mais alto é a procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores, às 17h00.

Trata-se de uma celebração que percorre o areal da praia de Monte Gordo, sendo acompanhada não só por centenas de fiéis e turistas, mas também pelos barcos de pesca que, com as suas buzinas, anunciam a passagem do cortejo religioso.

Também no domingo, às 22h00, a Avenida Marginal de Monte Gordo, mesmo antes do tradicional fogo de artifício às 00h00, recebe o concerto de Quim Barreiros.

A festa em honra de Nossa Senhora das Dores é organizada pela Câmara Municipal de VRSA, pela Junta de Freguesia de Monte Gordo e pela paróquia local. Conta com o apoio da Associação de Mariscadores da Praia de Monte Gordo, da Associação de Pesca Artesanal da Baía de Monte Gordo e do Grupo Desportivo «Os Cuícos».