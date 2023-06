Prosseguem as comemorações dos 325 anos da Paróquia de Olhão

As comemorações do 325.º aniversário da Paróquia de Olhão são retomadas este sábado, dia 1 de julho.

Depois de uma interrupção forçada em 2020, em virtude do contexto pandémico, continua a assinalar-se, agora, em colaboração com o município, a criação da paróquia e da freguesia de Olhão.

Às 18h30, no Museu Municipal, decorre o lançamento do catálogo «Coleção de Arte Sacra e Inventário do Arquivo da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Olhão», seguindo-se, às 21h30, na Igreja Matriz, uma cantata pela Orquestra Filarmónica Portuguesa, em honra da padroeira, Nossa Senhora da Conceição.

Os 325 anos de devoção a Nossa Senhora do Rosário já haviam sido assinalados com duas exposições – na Avenida da República e no Museu Municipal – fruto do trabalho conjunto do Arquivo Municipal, do Museu e da própria paróquia.

No Museu, a mostra ainda se encontra patente, e reúne um conjunto de peças, que vão dos ex-votos aos paramentos, passando pela arte sacra, que fazem parte do acervo da paróquia e que foram alvo de um trabalho de inventariação, investigação e restauro minucioso por parte dos técnicos do Museu.

O resultado desse trabalho de recolha e inventariação do espólio documental da paróquia e de restauro do património encontra-se, agora, patente no catálogo que vai ser lançado este sábado.

Espólio documental que se encontra, agora, disponível aos investigadores e público em geral, em formato digital, no Arquivo Municipal.

As comemorações dos 325 da Paróquia de Olhão encerram na Igreja Matriz, às 21h30, com uma cantata para solistas, coro e orquestra.

Sob a batuta do padre António Cartageno, a Orquestra Filarmónica Portuguesa acompanha o Coral Vozes d’Arte, o Coral Vozes da Vidigueira, o Coro do Carmo de Beja e o Coro da Catedral de Lisboa, com mais de 100 vozes, a que se juntam os solistas Vera Saldanha, Laura Lameira e Jaime Branco.

Uma oportunidade para assistir ao vivo a um espetáculo memorável, em honra de Nossa Senhora do Rosário, padroeira da Paróquia de Olhão.