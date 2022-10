O evento solidário «Prometo Viver – em Segurança» esgotou o Teatro das Figuras, no dia 30 de setembro, em prol da segurança rodoviária.

O evento solidário «Prometo Viver – em Segurança» esgotou por completo o Teatro das Figuras, no passado dia 30 de setembro, proporcionou ao público momentos únicos com um leque de artistas e pessoas excecionais que passaram pelo palco levando arte, música e uma mensagem de sensibilização para a importância da segurança rodoviária, ato de amor.

Este evento solidário nasceu do movimento «Prometo Viver» movido pela união, força e esperança de familiares e amigos do saudoso jovem piloto são-brasense Gonçalo Assunção» que desta forma pretenderam homenagear este jovem e todas as vítimas de sinistros rodoviários.

De uma forma extraordinariamente altruísta, a família e os amigos do Gonçalo transformaram a dor num grandioso ato de amor, lançando mãos de um evento que permitiu apoiar a Associação Salvador, e, por essa via ajudar muitas vidas a renascer, para «prometer viver!».

Salvador Almeida, Pedro Lamy, João Pedro Pais, Luís Represas, Nuno Guerreiro, Pedro Chagas Freitas, Carolina Leite, Diogo Lopes, Kristoman e Domingos Caetano foram os nomes que emocionaram todos os presentes e que contou ainda com a participação de João Laborinho Lúcio que apresentou o evento, tendo contado com a colaboração grandiosa de Miguel Ramos.

João Pedro Pais foi desde sempre a figura de proa do cartaz, pois as suas músicas inspiraram a vida Gonçalo e continuam a inspirar este movimento, como um hino à Vida!

O evento contou ainda com a intervenção de Rui Ribeiro, presidente da Autoridade de Segurança Rodoviária que deixou uma mensagem inquietante e precisa.

A Associação Salvador atua na área da deficiência motora e foi fundada por Salvador Mendes de Almeida em 2003. Desde a sua criação tem desenvolvido projetos diferentes e ambiciosos que tiveram excelentes resultados e um demonstrado impacto na melhoria da integração e qualidade de vida de inúmeras pessoas com deficiência. A sensibilização da sociedade civil para a importância da igualdade de oportunidades, das acessibilidades e a prevenção rodoviária é uma missão abraçada por esta associação.

«Cristina Terência e Joaquim Terêncio, respetivamente mãe e tio do Gonçalo, foram os grandes corações por de trás de todo o grandioso evento. Olharam a adversidade e foram a energia no novo. Que força e que inspiração. Tive a honra de apresentar o espetáculo. Vivi um momento imensamente especial de conexão profunda com todos quantos se fizeram presentes física e espiritualmente. O auditório esteve cheio. 782 lugares ocupados. Conheci e apresentei tantas pessoas que ousaram fazer parte de algo maior do que a sua (já grande) individualidade. A celebração da vida. Foi tão bom. Prometo Viver», reagiu João Laborinho Lúcio após o evento.

Já Pedro Chagas Freitas confessou «levar a minha Stand-Up Story. Sim, eu empurro portas que dizem puxe» a um palco emblemático como o do Teatro das Figuras, perante um público que esgotou todos os lugares disponíveis, num evento que mais do que um evento de solidariedade foi um evento de amor e de luta contra a indiferença será sempre inesquecível, profundamente inesquecível. Foi uma noite mágica, para a qual as palavras serão sempre curtas. Quem a viveu saberá do que falo. Quem não a viveu que a imagine — e que, acima de tudo, procure viver momentos assim. É disso, destes instantes, que se faz a massa da vida».

O evento «Prometo Viver» foi desenvolvido ao longo de 15 meses por um conjunto de entidades, artistas e voluntários.

As Câmaras Municipais de São Brás de Alportel, parceira desde o primeiro momento, mas também de Faro, que acolheu de braços abertos o evento, e de Loulé, o Teatro Municipal de Faro, a Região de Turismo do Algarve, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e os Motoclubes de Faro e de São Brás de Alportel abraçaram esta iniciativa, às quais se juntaram muitas empresas, patrocinadoras do evento: Fiaal – Jaguar e Land Rover, Four Seasons Fairways, Vila Galé, Hilton, Hotel Baía Grande, Algartempo, Guerreiros Seguros, Quinta do Lago Country Club, Numatic, Infraquinta, Faro Avenida Business Center, Sal’Mare, O Castelo, Luís Negócio, Decoração Moderna, Transmateriais, Pedro Quinta dos Santos, LCPA, Letra 7, Publirádio, B16, Adriana Urbano, Rádio Rua, Intermarché, Aloha By Sofia, Visual Cabeleireiros, Acessible Portugal, Garvetur, FNAC, Straight Services e Clínica Health Secret.

Fotos: Adriana Urbano