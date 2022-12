Projeto «Terra de Acordeão» da Bordeira edita mais quatro obras

Projeto «Terra de Acordeão» lança quatro novas edições com as obras de Eugénia Lima, Ilda Maria, Fernando Carvalho e Álvaro Carminho.

Promovido pela Sociedade Recreativa Bordeirense e pela Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, o projeto «Terra de Acordeão» lança agora mais quatro edições literárias com as obras musicais e as biografias dos grandes acordeonistas Eugénia Lima (Castelo Branco), Ilda Maria de São Francisco (Santiago do Cacém), Fernando Carvalho de São Romão (São Brás de Alportel) e Álvaro Carminho (Montenegro, Faro).

O projeto remonta a 2005 e pretende divulgar a obra de grandes acordeonistas e autores umbilicalmente ligados a Bordeira e Santa Bárbara de Nexe, no concelho de Faro.

Ao longo deste trajeto já foram eternizados sete autores: José Ferreiro (Pai); José Ferreiro (Filho); António Madeirinha; João Barra Bexiga; Daniel Rato e Hermenegildo Guerreiro, num total de cerca de 450 obras recolhidas, transcritas e publicadas.

Agora em 2022, diz a Sociedade Recreativa Bordeirense, «chegou o momento publicar a obra destes consagrados acordeonistas que deixaram um legado de grande mérito artístico, que embora não sendo naturais de Bordeira, tiveram uma relação muito forte com este pequeno sítio no concelho de Faro e que foi a nascente de grandes acordeonistas».

Os livros têm a assinatura de Hermenegildo Guerreiro e Nelson Conceição, «que desta forma acrescentam mais 335 partituras a este projeto ambicioso e único no país, disponibilizando assim no total, cerca de 900 obras musicais».

Ainda no desenrolar desta fase do projeto, encontra-se em preparação o livro «Antologia das Charolas de Bordeira» com um século de história, e a construção de um website, que contará com todo o acervo recolhido.

Estas edições agora lançadas tiveram a parceira institucional do Ministério da Cultura através do Programa Garantir Cultura e contou ainda com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve, Direção Regional de Cultura do Alentejo, Câmara Municipal de Faro, Câmara Municipal de Loulé, Câmara Municipal de Grândola, Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Junta de Freguesia de Castelo Branco, Junta de Freguesia de Santiago do Cacém, Associação de Acordeonistas do Algarve – Mito Algarvio e Associação de Acordeão Garvefole.