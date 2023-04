Projeto Magallanes_ICC oferece formação em interpretação do património

Projeto Magallanes_ICC oferece ação de formação em interpretação do património para estimular as indústrias culturais e criativas do Algarve.

A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) promove uma ação de formação em interpretação do património, em formato presencial e on-line, com Pedro Morais, intérprete de património, doutorado pela Universidad Autónoma de Madrid, com tese sobre a componente educativa do ecoturismo, mestre em educação pela University of London e fundador da INTERPRETARE – Associação de Interpretação do Património Natural e Cultural.

Esta é mais uma das atividades desenvolvidas pela DRCAlg no âmbito do projeto Magallanes_ICC, cujo objetivo é destacar a importância do conhecimento e investigação históricos no desenvolvimento do sector das indústrias culturais e criativas da região.

O primeiro módulo presencial desta formação terá lugar no sábado, dia 15 de abril, entre as 9h00 e as 17h00, em Silves, e será precedido por uma breve apresentação online de introdução ao tema da interpretação do património e apresentação dos objetivos da formação, de modo a potenciar a produtividade daquele dia de trabalho.

Nas semanas seguintes terão lugar outras sessões em formato on-line, bem como mentorias individuais para os inscritos. A formação termina com mais uma sessão de trabalho, em data e local a agendar com os participantes, na semana de 22 a 28 de maio.

Esta formação em interpretação do património surge, como já referido, no contexto das ações direcionadas aos agentes culturais e criativos, promovidas pela DRCAlg, no sentido de estimular o recurso à história enquanto elemento inspirador e ativo num processo de construção e comunicação de produtos culturais ligados à identidade do território. Destina-se a todos os agentes culturais que integrem nas suas atividades elementos ligados ao património histórico-cultural e natural da região e que tenham interesse em colocar em prática estratégias para a sua valorização e diferenciação, através da interpretação e comunicação.

O objetivo é proporcionar aos vários agentes ligados às Indústrias Culturais e Criativas uma abordagem de comunicação mais profunda, emocional e efetiva entre os valores patrimoniais utilizados e os destinatários diretos e indiretos dos produtos desenvolvidos.

A interpretação do património, natural e cultural, está ligada às ICC coincidindo no que se refere aos resultados pretendidos, nomeadamente na promoção de caminhos para alcançar um significado mais profundo do património, no trabalho de transformação de elementos patrimoniais em experiências, na construção de narrativas, no estímulo à participação dos destinatários e na obtenção de resultados com impacto significativo nas populações.

Assim, a interpretação do património assume-se como uma estratégia relevante para desenhar produtos significativamente inovadores, sustentáveis, identitários e diferenciadores.

O projeto Magallanes_ICC é um projeto de cooperação transfronteiriça, co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. Esta conferência conta igualmente com a parceria e apoio logístico da Câmara Municipal de Silves.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia obrigatória para efeitos de gestão da atividade. Os interessados podem contactar a organização através de e-mail (algarve.magallanesicc@gmail.com) ou do telefone (964 782 462).