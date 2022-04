Projeto envolve amantes da leitura com o meio ambiente em Albufeira

Um clube que reúne os curiosos pela leitura e pelo meio ambiente é o mais recente projeto de Sónia Pereira, que irá decorrer a partir de amanhã, dia 28 de abril na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira.

Os encontros deste novo projeto, denominado «A Vida Secreta das Árvores e do Mar», serão feitos mensalmente, às quintas-feiras, às 18h30 ou às 21h00, com exceção de dia 16 de novembro, em que será à quarta-feira, por conta do centenário do nascimento de José Saramago.

Ao longo das sessões, os participantes poderão encontrar a partilha e leitura das biografias que serão usadas no decorrer do programa: «As Pequenas Memórias», de José Saramago; «Mar», de Sophia de Mello Breyner Andresen, e «A Vida Secreta das Árvores», de Peter Wohlleben, entre outros.

Para além da 1ª sessão, que decorrerá amanhã, às 21h00, na sala polivalente da Biblioteca Municipal de Albufeira, o projeto passará por mais sete sessões. A segunda sessão será no dia 26 de maio, às 18h30 nos parques verdes municipais com um encontro inicial na Biblioteca.

O terceiro momento está marcado para dia 30 de junho, às 21h00, novamente na sala polivalente da Biblioteca. A 4ª sessão será a 7 de julho, às 21h00, na Biblioteca, enquanto que a 5ª chegará no dia 29 de setembro, às 18h30, nos parques verdes municipais.

A sexta sessão está prevista para dia 27 de outubro, às 21h00, na habitual sala polivalente, enquanto que a sétima sessão irá comemorar o centenário do nascimento de José Saramago e será no dia 16 de novembro, às 21h00, na sala da biblioteca.

O programa termina no dia 15 de dezembro, às 21h00, novamente na sala polivalente da Biblioteca Municipal.

Na 2ª e 5ª sessão, os participantes poderão contar com um percurso cientifico-poético pelos parques do município, procedendo à colocação de casinhas de madeira para os pássaros, de modo a explorar este património natural.

O objetivo é, segundo os responsáveis municipais, «formar leitores da natureza e semear novas ideias e abordagens para a proteção dos ecossistemas urbanos e silvestres, para além de que, com este programa é possível fomentar a elevação da preocupação para com o meio ambiente». Diz ainda a autarquia que «as expetativas são grandes, numa aventura vai proporcionar descobertas curiosas para todos os que quiserem participar».