Projeto comunitário «PorTiArtista» apresenta o primeiro vídeoclipe

Estúdio multimédia do projeto comunitário «PorTiArtista», de Portimão, apresenta primeiro vídeoclipe.

No âmbito do Março Jovem 2022, e a propósito do Dia da Criatividade Artística, teve lugar esta segunda-feira, dia 22, a inauguração oficial do estúdio multimédia do projeto PorTiArtista, que visa estimular os talentos musicais das crianças e jovens do Bairro da Cruz da Parteira, ao mesmo tempo que previne comportamentos desviantes e estimula a participação cívica.

Para assinalar o momento, as crianças e jovens deste bairro social criaram uma nova letra sobre arranjo musical baseado no popular tema «Volare», dos Gipsy Kings, a que chamaram «Voar e acreditar» e que serviu de base para a gravação do seu primeiro vídeoclipe no novo estúdio multimédia.

O projeto «PorTiArtista» surgiu da necessidade em apostar nas aptidões e potencialidades das crianças e jovens de extratos socialmente desfavorecidos, onde a oportunidade de acesso às artes é inexistente, tendo resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal de Portimão e a Associação Dança Mais, que lançaram uma candidatura ao programa governamental Bairros Saudáveis com vista à criação de um estúdio multimédia em espaço físico existente no Bairro Cruz da Parteira.

O principal objetivo é encaminhar as crianças e jovens para um espaço onde a sua criatividade possa ser explorada e acompanhada, fomentando a escrita, a construção de conteúdos e o desenvolvimento de produções musicais e coreografias, entre outros aspetos.

Uma das primeiras atividades deste projeto foi a gravação em janeiro último de um vídeo, criado pelas crianças e jovens da Cruz da Parteira e lançado nas redes sociais do Município de Portimão, de apoio e incentivo a Edmundo Inácio e João Leote, os dois finalistas algarvios no concurso da RTP «The Voice Portugal», que também vão apadrinhar o projeto, disponibilizando-se mesmo para realizar alguns workshops.

«Contributo para um futuro melhor»

Marcaram presença na inauguração o vice-presidente da Câmara Municipal de Portimão. Álvaro Bila, e Fábio Duarte, da Dança Mais, assim como os músicos algarvios e padrinhos do PorTiArtista Miguel José (ligado aos projetos musicais Tualle, ALLCANTE e Between jacks and cables) e José do Carmo (professor de musica na EB da Pedra Mourinha e elemento das bandas Cranky Geeks e Zebra Sépia).

Segundo Álvaro Bila, «com o PorTiArtista, estamos a contribuir para que estas crianças gostem de Portimão, criem para a cidade e contribuam para um futuro melhor.»

Quanto a Fábio Duarte, «já trabalhamos com algumas das crianças e jovens deste bairro nas escolas, o que torna também este projeto mais atrativo, pois permite conhecê-los fora do ambiente escolar, num contexto mais familiar. Após esta primeira fase de montagem do estúdio, seguir-se-ão as noções sobre como poderão incluir a dança num vídeo clip, juntando-a à sua música».

O «PorTiArtista» é dinamizado através da equipa técnica do projeto camarário (Re)Viver o Meu Bairro, que acompanha diariamente a população a residir no Bairro da Cruz da Parteira e é composta por uma gestora, uma mediadora e um técnico de artes, nascido e criado no bairro da Cruz da Parteira e que espelha nos jovens um sonho de criança, na forma de uma porta aberta para um espaço onde a criatividade artística não tem limites.

Construído em 1998, no âmbito de um programa de realojamento municipal, coexistem no Bairro da Cruz da Parteira várias culturas, nomeadamente a africana, com especial predominância da cabo-verdiana, bem como a cigana de origem portuguesa, vivendo aí atualmente cerca de 430 indivíduos, distribuídos por 120 fogos, com regime de arrendamento apoiado.