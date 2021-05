Programação em rede Central Artes regressa ao Algarve

O Central Artes, projeto de programação cultural em rede que arrancou no Algarve em 2020, reunindo os municípios de Loulé, Albufeira, Faro, Tavira e Olhão, está de volta já este mês.

Após uma paragem forçada na programação, devido à pandemia COVID-19, o programa de artes performativas está de regresso, começando já a 16 de maio em Albufeira, com o espetáculo «El Niño del Retrete – Cartoon Toylette», pela companhia Teatro nelle Foglie, que traz consigo os workshops «Nos Bastidores» e «Manipulação de objetos de dança» (a 15 e 16, respetivamente).

A programação inclui ao todo 11 espetáculos com companhias internacionais e nacionais – em Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Albufeira – privilegiando a formação criativa e a interação com o público através da realização de workshops e de um programa de base comunitária que envolve diretamente as comunidades locais.

O projeto «Agentes Internos» de Ana Borralho & João Galante, uma produção casaBranca, é destinado a públicos entre os 15 e os 80 anos, com sessões que incluem a realização de uma peça com 10 pessoas em palco, num jogo de perguntas sobre a sustentabilidade em sentido lato.

«Agentes Internos» estará no Auditório Municipal de Albufeira entre 24 e 28 de maio, com uma formação e espetáculo a 29; em Olhão, formação de 31 de maio a 4 de junho e espetáculo a 5, no Teatro Municipal de Olhão e em Faro, em Estoi, formação de 21 a 25 de junho e espetáculo a 26, no Cinema Ossónoba.

A entrada para os espetáculos é gratuita (de acordo com a lotação das salas) e os bilhetes podem ser obtidos no dia e local do espetáculo. Já os workshops/formação necessitam de inscrição prévia, que poderá ser feita através de email (centralartes@eventorslab.com).

Recorde-se que esta ótica formativa ou pedagógica faz parte do ADN do projeto, com o objetivo de apoiar e motivar a produção de Cultura na região do Algarve.

Trata-se de uma programação cultural em rede que está ligada ao território, à sua identidade e às suas comunidades, por isso, este projeto envolve as pessoas, fazendo com que «subam ao palco» e sintam «o suor e lágrimas» da vida artística e de como essas experiências podem «fazer a diferença nas suas vidas».

A nível de espetáculos, em Loulé, destaque para «Flotados» por David Moreno e Cristina Calleja, uma performance incrível, que inclui um piano pendurado e bailarinos suspensos, a 28 de maio, incluindo ainda, no dia anterior, dois workshops. «Visual Music and Movement», das 18h00 às 19h30.

Logo após, às 20h30, outro workshop, «Nos Bastidores», que como o nome indica proporciona uma visita aos bastidores de um espetáculo internacional da programação Central Artes, interação com os artistas e brevíssima contextualização histórica sobre este tipo de evento.

Por sua vez, em Olhão, no dia 10 de julho espetáculo «DistanS» da companhia Vol´e Temps e workshop «Introdução às várias disciplinas circenses» e no dia 9 de julho o Workshop «Nos Bastidores».

Juntando os cinco municípios do Algarve Central, o Central Artes trará ainda em maio os workshops «Pinto-me dançando» (a 25, em Loulé e a 26 em Albufeira) e mais tarde, em junho, os workshops «Através dos livros», em Tavira a 14 de junho, Olhão a 15 de junho (na Biblioteca Municipal de Olhão José Mariano Gago), em Albufeira a 16 de junho (Biblioteca Municipal Lídia Jorge), em Loulé a 17 (Auditório do Convento do Espírito Santo) e em Faro a 18 (Biblioteca Municipal António Ramos Rosa).

O projeto de dois anos vai disponibilizar mais de 50 eventos, alguns deles com datas a divulgar oportunamente, em função da evolução do contexto pandémico.

Resulta de uma candidatura ao Programa Operacional CRESC Algarve 2020, programa que pretende promover um desenvolvimento equilibrado, afirmando o Algarve como uma região mais competitiva, mais resiliente, empreendedora e sustentável, reforçada com base na valorização do conhecimento.

O Central Artes encontrou enquadramento na medida 6.3 – Conservação, Proteção, Promoção e Desenvolvimento do Património Cultural e Natural – Promoção Turística e Realização de Eventos Culturais.