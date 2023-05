Programa Regional Algarve 2030 apresentado ao tecido cultural da região

Programa Regional Algarve 2030 apresentado a associações e agentes das indústrias culturais e criativas da região.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve e a Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) reuniram-se com a Plataforma de Associações e Agentes Culturais do Algarve para apresentação do Programa Regional do Algarve – Algarve 2030, ontem, quarta-feira, dia 10 de maio, ao final da tarde.

Os investimentos em indústrias culturais e criativas, os serviços culturais e sítios classificados como património cultural e os projetos de inovação e inclusão social, podem ser financiados com Fundos Europeus desde que contribuam para os objetivos específicos do Programa e estejam abrangidos nas elegibilidades e tipologias previstas nos regulamentos do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do Fundo Social Europeu, sendo os beneficiários dos apoios definidos no aviso de abertura de cada candidatura.

No Comité de Acompanhamento do Programa Regional do Algarve – Algarve 2030, as associações e agentes culturais têm como representante efetivo António Branco, ex-Reitor da Universidade do Algarve (UAlg) e presidente da direção da Orquestra do Algarve.