Prémio Sophia Estudante 2022 para curta-metragem de alunas da UAlg

Prémios Sophia Estudante 2022, da Academia Portuguesa de Cinema, premiaram a curta-metragem de animação «Ímpar» de três alunas da Universidade do Algarve (UAlg).

A curta-metragem de animação «Ímpar», realizada por três alunas do 3º ano do Curso de Imagem Animada, da Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) da Universidade do Algarve, acaba de ser premiada com o 2º lugar na categoria animação, na última edição dos Prémios Sophia Estudante 2022, da Academia Portuguesa de Cinema.

A cerimónia de entrega de prémios teve lugar ontem, dia 13 de março, no auditório Municipal de Albufeira, contando com a presença da audiência local, bem como das escolas de todo o País, que participaram nesta competição nacional.

Assim, no âmbito do evento, foi distinguido no panorama nacional o trabalho de animação de Marta Ribeiro, Laura Equi e Laura Pires, com supervisão de Sandra Santos.