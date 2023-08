Prémio Estação Imagem 2022 Coimbra exibido na Lota de Portimão

Antiga Lota de Portimão expõe imagens do principal concurso ibérico de fotojornalismo, o Prémio Estação Imagem 2022 Coimbra.

Após o sucesso da mostra relativa à World Press Photo, que ainda pode ser vista até 16 de agosto, a antiga Lota de Portimão recebe outra exposição de referência no fotojornalismo nacional e internacional, expondo entre 20 de agosto e 15 de outubro as fotografias distinguidas no Prémio Estação Imagem 2022 Coimbra, considerado o principal concurso do género a nível ibérico e um dos raros em todo o mundo sobre reportagem fotojornalística.

Com inauguração marcada para as 18h30 de 19 de agosto, a mostra reúne as imagens distinguidas pelo júri internacional do galardão, ao qual podem concorrer profissionais lusos, galegos e oriundos de países africanos de expressão portuguesa, ou de outras nacionalidades que exerçam atividade nestes mesmos territórios.

Conflito na Ucrânia e combate a incêndios

Adra Pallón, fotojornalista galego que em 2022 cobriu diversos incêndios em Portugal e em Espanha, foi o vencedor da 13.ª edição do prémio, com o trabalho «Lume e Cinza», enquanto Rui Duarte Silva, do semanário Expresso, ganhou na categoria Notícias, com a reportagem «Ucrânia: Marcas da Guerra».

Num ano marcado pela invasão do território ucraniano por parte das tropas russas e pela violência dos incêndios florestais, os jurados premiaram ainda os fotojornalistas Leonel de Castro/Assuntos Contemporâneos, José Sarmento Matos/Vida Quotidiana, Brais Lourenzo Couto/Ambiente, Alex Paganelli/Retratos, e David Tiago/Desporto.

De entrada livre e com produção da Associação Cultural Música XXI, coorganizada pela Estação Imagem e Câmara Municipal de Coimbra, esta exposição tem como parceiro itinerante o município de Portimão e poderá ser visitada nos seguintes horários: