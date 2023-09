Pré-História dá o mote às Jornadas Europeias do Património em São Brás

São Brás de Alportel convida a viajar no tempo com a partida na Pré-História nas Jornadas Europeias do Património 2023.

O município de São Brás de Alportel associa-se mais uma vez às Jornadas Europeias do Património com um programa que dá a conhecer o património material e imaterial do concelho até 27 de outubro.

O programa tem início hoje, dia 22 de setembro, às 18 horas, com uma conversa com história muito especial «O Menir do Monte do Trigo (Machados) e a sua importância para o conhecimento do passado pré-histórico são-brasense», orientada pelos arqueólogos responsáveis pelas escavações arqueológicas realizadas em agosto deste ano e que permitiram confirmar a existência deste importante achado arqueológico.

António Faustino de Carvalho, professor da Universidade do Algarve, e Angelina Pereira, do Gabinete Municipal de Arqueologia apresentarão os resultados desta investigação que revela milénios de história.

No sábado, 23 de setembro, miúdos e graúdos estão convidados para «Uma viagem ao Tempo dos Romanos», no Jardim da Verbena, em pleno Centro Histórico. Entre as 15h00 e as 19h00 vai ser possível participar em jogos e workshops temáticos e assistir a momentos de dança, contos e histórias, entre muitas outras surpresas.

O domingo, 24 de setembro, começa com um convite para um passeio pela história da vila de São Brás e que vai provar como o património é a melhor aliança entre o passado e o presente. O passeio tem início às 9h30, junto aos Paços do Concelho.

Uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal e pelo Museu do Traje de São Brás de Alportel, de participação gratuita, mas de inscrição obrigatória através de telefone (289 840 004) ou email (municipe@)cm-sbras.pt.

No dia 27, a Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro inaugura a exposição «Algarve, província mais mimada de Portugal, jardim estendido entre uma estepe e o mar».

Uma exposição bibliográfica sobre o património e o turismo do Algarve, a partir da obra do autor são-brasense José Dias Sancho.