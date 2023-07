Praia de Olhos de Água celebra Festa da Sardinha

Vem aí mais uma Festa da Sardinha dos Olhos de Água, com muita música e animação para os visitantes.

O Largo dos Pescadores, junto à Praia de Olhos de Água, em Albufeira, será o palco da 24.ª edição da Festa da Sardinha dos Olhos de Água, entre os dias 10 e 12 de agosto, num evento que já faz parte da tradição no verão de Albufeira.

Durante três dias, a sardinha acabada de assar, a pingar o pão como manda a tradição, será a rainha da festa, acompanhada de muita música tradicional portuguesa.

O recinto abrirá sempre entre as 20h00 e a 01h00, oferecendo aos visitantes a possibilidade de degustar e se deliciarem com uma das mais tradicionais iguarias de verão no Algarve.

Para acompanhar o repasto subirão ao palco vários artistas locais ao longo dos três dias. Assim, no dia 10, quinta-feira, há baile com o Duo 64.

No dia seguinte, 11 de agosto, será Valter Cabrita a dar música aos presentes, seguindo-se o Grupo José Praia.

A fechar o evento, no sábado, 12 de agosto, o baile faz-se com Nuno Balbino, estando também agendada uma atuação do Rancho Folclórico dos Olhos de Água.

A Festa da Sardinha dos Olhos de Água, que tem entrada gratuita, tem registado um sucesso crescente ano após ano, chamando população e turistas a esta zona piscatória e pitoresca do concelho de Albufeira. Este ano não é exceção e espera-se uma enchente para esta homenagem à rainha do mar português.

O evento é uma organização da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, em conjunto com a Câmara Municipal de Albufeira e com o Grupo Desportivo e Recreativo Olhos de Água, contando com o apoio de várias empresas locais.