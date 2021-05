O Teatro Municipal de Portimão (TEMPO) vai ser palco, no amanhã, sábado, dia 22 de maio, às 17h00, da peça «Praça dos Heróis».

Com encenação de David Pereira Bastos, esta é a primeira de duas produções com o selo do Teatro Nacional D. Maria II a ser apresentada este semestre na cidade algarvia.

A 15 de março de 1938, milhares de austríacos aclamavam Adolf Hitler na Heldenplatz, em Viena, celebrando a Anschluss, a anexação da Áustria pela Alemanha nazi. 50 anos depois, a 4 de novembro de 1988, estreava no Burgtheater a peça de Thomas Bernhard com o mesmo nome, Heldenplatz (Praça dos Heróis), para assinalar o centenário do histórico teatro vienense, bem como os 50 anos da anexação.

Ana Sampaio e Maia, Bruno Simão, Manuel Coelho, Miguel Sopas, Paulo Pinto, Rita Loureiro, Sílvia Figueiredo e Tânia Alves dão agora vida ao texto de Thomas Bernhard que põe a descoberto o branqueamento histórico que permitiu que a Áustria se assumisse como a primeira vítima do III Reich, ao invés de um primeiro aliado.

Mais do que isso, exponencia a perceção de que as políticas e crenças antissemitas, de extrema-direita, mesmo nazis, estão vivas e presentes na Áustria de 1988 tanto ou mais do que em 1938, como é referido por uma das personagens da peça de Bernhard.

Numa altura em que as políticas populistas e xenófobas, o conservadorismo retrógrado, se afirmam um pouco por todo o mundo, da Europa aos Estados Unidos da América, do Brasil aos países árabes e africanos, onde consecutivas novas medidas e políticas parecem confirmar um retrocesso civilizacional, político e social, torna-se urgente regressar à Praça dos Heróis.

Depois de se estrear em Lisboa em 2020, a peça saiu em digressão e apresenta-se agora em Portimão no âmbito da Rede Eunice Ageas, o projeto de difusão de espetáculos produzidos e coproduzidos pelo Teatro Nacional.

Nesta temporada, a Rede Eunice trará ainda ao Teatro Municipal de Portimão, no dia 19 de junho, a peça «Off», a partir de «Dying» de Chris Thorpe, uma produção «mala voadora» com encenação de Jorge Andrade.

A peça «Morte de um caixeiro viajante», de Arthur Miller, produzida pelos Artistas Unidos com encenação de Jorge Silva Melo, inicialmente agendada para o passado mês de abril, ficou adiada para 16 de outubro.

Os bilhetes para estes três espetáculos custam dez euros e estão à venda online em tempo.bol.pt, na bilheteira do TEMPO, que está aberta de terça a sábado entre as 13h00 e as 18h00 e nas noites do espetáculo até ao seu início, e ainda nos locais habituais aderentes da BOL, nomeadamente FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, El Corte Inglês, Lojas Note! e Rede Serveasy.

Mais informações em aqui ou através dos contactos da bilheteira (282 402 475 ou 961 579 917).