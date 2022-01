Postal dos CTT/CHUA que celebra centenário da insulina lançado hoje

CTT e CHUA lançaram hoje Inteiro Postal da República para comemorar o centenário do primeiro doente tratado com insulina.

Os CTT – Correios de Portugal, em parceria com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), lançaram hoje um Inteiro Postal da República para comemorar o centenário do primeiro doente tratado com insulina.

O dia ficou para a história a 11 de janeiro de 1922 quando, num hospital de Toronto, no Canadá, o medicamento foi administrado a Leonard Thompson, de apenas 14 anos, que estava em estado crítico.

Este Inteiro Postal da República, uma proposta do CHUA, entra esta terça-feira em circulação, com uma tiragem de 7.500 exemplares.

Foi no dia 27 de julho de 1921 que dois cientistas da Universidade de Toronto, Frederick Banting e Charles Best, isolaram pela primeira vez a insulina em laboratório.

Em Portugal, a introdução da insulina deve-se ao Doutor Ernesto Roma, fundador da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal.

A cerimónia de lançamento deste Inteiro Postal teve lugar no edifício sede dos CTT, em Lisboa, e contou com a presença da ministra da Saúde, Marta Temido.